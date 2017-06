France-Angleterre : en infériorité, les Bleus l'emportent grâce à sa jeunesse

publié le 13/06/2017 à 22:59

Si le match était notamment marqué par les différents hommages aux victimes des attentats à Londres et Manchester, les joueurs ne se sont pas fait submerger par l'émotion. Pour ce dernier match de la saison, les Bleus ont d'abord tremblé avant de finalement l'emporter en fin de match grâce à un but de l'attaquant du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé (3-2). Et ce malgré l'infériorité numérique après l'expulsion sévère de Raphaël Varane en tout début de seconde période.



Pourtant, ce sont bel et bien les Anglais qui ont frappé les premiers dans un Stade de France paré de bleu mais aussi de blanc et de rouge pour la réception de l'Angleterre. Face à une défense française particulièrement passive sur cette offensive, Après une bonne action de Sterling, Bertrand a fait le centre parfait en direction d'Harry Kane. L'attaquant des Spurs de Tottenham, et capitaine de l'Angleterre, a devancé Varane et Umtiti, a aisément ajusté Lloris pour ouvrir le score (0-1, 9e).

Un but synonyme de réveil du côté tricolore. Si Olivier Giroud a sonné une première fois la révolte mais a vu son but logiquement refusé pour hors-jeu (14e), Samuel Umtiti ne s'est pas fait prier quelques minutes plus tard. À la réception d'un coup franc de Thomas Lemar, l'attaquant des Gunners a vu sa tête repoussée par le portier adverse avant que le défenseur de Barcelone n'envoie le ballon au fond des filets (1-1, 22e).



Mbappé, Dembélé... Un duo gagnant devant

Le premier but de l'ancien Lyonnais sous le maillot bleu. Mais cette soirée allait rapidement s'avérer être celle des premières dans les rangs tricolores. Après Samuel Umtiti, Djibril Sidibé et Ousmane Dembélé ont aussi débloqué leur compteur en Bleu.



Kylian Mbappé aurait pu faire de même s'il avait eu un poil plus de réalisme. Mais le Monégasque s'est heurté à la barre transversale avant de voir sa frappe détournée par le portier adverse.