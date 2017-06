publié le 13/06/2017 à 21:44

Le stade de France, plus que jamais paré de bleu, blanc, et rouge pour la réception de l'Angleterre, a rendu un virant hommage aux victimes des attentats de Londres et Manchester. Après avoir accompagné la sortie des joueurs sur la musique de Don't Look Back In Anger, du groupe mancunien Oasis, la Garde Républicaine a aussi joué les hymnes nationaux.



Et le protocole habituel, qui voit l'équipe visiteuse entonner en premier son hymne, a même été bousculé pour l'occasion. À l'image de ce qui avait été fait lors du match amical à Wembley, quelques jours après les attentats du 13 novembre à Paris, l'équipe de France a entonné en premier La Marseillaise avant que le public ne reprenne d'une seule voix God Save The Queen.

Les paroles de l'hymne britannique étaient projetées sur les écrans géants afin d'inciter tous les spectateurs a accompagné la Garde Républicaine et les supporters anglais qui avaient fait le déplacement pour ce match amical.

#FRAANG

Tout le Stade de France, à l'unisson, pour chanter "God save the Queen" !https://t.co/uRqYBHTfe5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 13 juin 2017

Le président Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May étaient présents dans la tribune présidentielle, en compagnie des ministres de l'Intérieur et des Sports Gérard Collomb et Laura Flessel, pour assister notamment à la minute de silence prévue avant le coup d'envoi. "Nos équipes joueront ensemble dans un sport où malheureusement il faut quand même que quelqu'un gagne", a déclaré le président français, lors d'un point-presse juste avant le match.