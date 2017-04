publié le 13/04/2017 à 22:19

45 minutes de retard. Le match de quart de finale aller d'Europa league entre l'Olympique lyonnais et le Besiktas Istanbul a été marqué par des échauffourées aux abords du stade, mais aussi par l'envahissement de la pelouse du Parc OL par des supporters lyonnais harcelés par des fans stambouliotes se trouvant dans une tribune au-dessus d'eux. Un match classé à haut risque qui a vu Jean-Michel Aulas tenter de mettre fin à la chienlit ambiante.





Descendu sur le terrain afin de s'interposer et tenter de protéger ses supporters, le patron de l'OL a ensuite filé en tribune au milieu d'un kop de fans lyonnais afin de montrer sa solidarité avec son public. Une image de Jean-Michel Aulas, téléphone vissé à l'oreille, entouré par les des supporters, a alors fait le tour des réseaux sociaux. Le président y est même resté après le coup d'envoi donné à 21h50. Pendant ce temps, les ultras de Besiktas continuaient leurs chants et sortaient des fumigènes et des pétards qui ont échappé à la fouille obligatoire.

Jean-Michel Aulas est resté dans le kop lyonnais pour suivre le début de la rencontre https://t.co/9XcJXrfOUI pic.twitter.com/mlW9haD5U9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) 13 avril 2017