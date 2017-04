Lyon-Besiktas : pourquoi le dispositif de sécurité est à un niveau maximal

publié le 13/04/2017 à 14:05

Ajax Amsterdam-Schalke 04, Anderlecht-Manchester United, Celta-Vigo-Racing Genk et Lyon-Besiktas. Voici les affiches des quarts de finale aller de la Ligue Europa, la "petite" Coupe d'Europe qui tente d'exister dans l'ombre de la Ligue des champions. Pour l'OL, cette compétition est devenue une priorité. La remporter, ce qu'aucun club français n'a jamais fait, lui permettrai non seulement de s'offrir un joli trophée mais aussi une place parmi les "grands" la saison prochaine, ce qui n'est a priori plus possible via le championnat.



Avant même l'attentat de Dortmund, cette première manche entre le 4e de Ligue 1 et le leader du championnat turc était classée au plus haut niveau en matière de risques. Entre 20.000 et 25.000 supporters d'Istambul, venus de Turquie mais aussi de toute la France ou de Belgique, sont attendus, dans un contexte particulier lié au référendum turc de dimanche 16 avril. Les banderoles, drapeaux et autres maillots à caractère politique seront d'ailleurs interdits dans le stade.



Aux entrées du Parc OL, configuré à 54.000 places, il y aura un double contrôle de billet, des palpations plus importantes. Au total quelques 1.000 stadiers (deux fois plus que d'habitude, du jamais vu), parmi lesquels des turcophones, seront chargés d'assurer la sécurité. L'objectif est d'éviter tout incident entre des supporters qui seront par ailleurs surveillés dès la sortie du tramway, dans l'enceinte du stade et aux abords par 300 caméras.

Optimisme

De son côté, la préfecture va déployer 500 policiers supplémentaires pour encadrer les supporters turcs à la sortie des avions, dans le centre-ville et bien sûr autour du stade. Les moyens sont considérables. Mais les autorités restent optimistes. Elles ont déjà été confrontés à des matches à haut risque durant l'Euro 2016, et tout s'est bien passé. Le match retour aura lieu une semaine plus tard en Turquie, où l'OL peut s'attendre à un accueil bouillant.