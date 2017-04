publié le 13/04/2017 à 20:46

Le match était classé au niveau maximum de risque. Un important dispositif de sécurité avait été déployé à Lyon. Cela n'a pas empêché des incidents d'éclater. À l'approche du coup d'envoi du quart de finale aller de Ligue Europa entre l'Olympique Lyonnais et le Besiktas Istanbul, jeudi 13 avril, des échauffourées sont survenues entre des supporters turcs et les forces de l'ordre.



Les premiers incidents ont eu lieu vers 19 heures, soit deux heures avant le début de la rencontre (21h05). Selon les constations d'un photographe de l'AFP présent aux abords du Parc OL, stade accueillant la rencontre, un stadier a notamment été blessé et évacué par des agents de police. "Les supporters turcs ont chargé un stadier et l'on blessé", a-t-il précisé, tout en évoquant des jets de bombes lacrymogènes. Plusieurs mouvements de foule ont eu lieu, tandis que les CRS ont procédé à des charges à plusieurs reprises.

D'autres accrocs se sont produits dans la boutique du stade, auparavant. Quelques fans turcs s'y étaient rendus pour acheter des billets, ce qui leur a été refusé car le match se joue à guichets fermés. En réaction, les individus en colère ont brisé deux portes vitrées et mis le magasin sens dessus dessous. La sécurité a pu disperser le groupe, mais aucune arrestation n'a eu lieu.

Un millier d'agents stadiers assuraient la sécurité de ce match qui était un défi majeur de maintien de l'ordre public pour les autorités. Plusieurs facteurs justifiaient la classification de la rencontre au plus haut niveau de risque : la dangerosité notoire de hooligans stambouliotes, l'attaque aux explosifs survenue mardi contre le bus du Borussia Dortmund et enfin le contexte géopolitique tendu lié à la tenue imminente d'un référendum en Turquie censé renforcer les pouvoirs du président Erdogan.