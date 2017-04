publié le 12/04/2017 à 20:38

Vingt-quatre heures après l'attaque aux explosifs contre le bus du Borussia Dortmund, survenue mercredi 12 avril, le football a repris ses droits. Difficile de savoir ce que les joueurs du club allemand avaient en tête pendant cette rencontre reprogrammée dès le lendemain du drame ayant blessé le footballeur espagnol Marc Bartra. Il est en tout cas certain qu'ils n'ont pas démérité devant leur public qui n'a pas trahi sa réputée ferveur indéfectible. D'autres qualités étaient toutefois requises sur le terrain pour récolter un résultat positif de ce quart de finale aller de Ligue des champions. L'AS Monaco, qui aurait elle aussi préféré disputer cette rencontre un peu plus tard, s'est finalement imposée (2-3) sur cette pelouse du Signal Iduna Park.



Cette rencontre entre outsiders était en deux temps : l'avant-match et les quatre-vingt-dix minutes. Avant le coup d'envoi, dans un stade amputé d'une bonne partie des 3.000 supporters monégasques n'ayant pu faire autrement que de retourner dans l'Hexagone, le mur jaune des ultras allemands a donné de la voix en faisant vibrer les tympans sur les couplets de l'historique You'll never walk alone. Un chant qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. Le spectacle était aussi visuel, avec un magnifique tifo humain pour colorer le célèbre mur jaune.

Mbappé intenable

Les hostilités lancées, le BVB, en confisquant le ballon, rappelait à son adversaire qu'il est maître en son antre où il n'a plus perdu en championnat depuis mai 2013. De quoi permettre à l'ancien monégasque Aubameyang, 32 buts toutes compétitions confondues, de se créer la première situation dangereuse (11e). Mais le quart d'heure de jeu passé, les ennuis commencent. D'abord lorsque Papastathopoulos concède le penalty en s'agrippant à Mbappé. Par chance pour Dortmund, Fabinho, pourtant spécialiste de l'exercice, manque le cadre (16e). Rien qui n'empêche malgré tout Bernardo Silva, sur un contre éclair, de délivrer une délicieuse ouverture à Lemar dont le centre est repris avec réussite par Mbappé (19e, 0-1).



Très bien organisée sous la houlette de Leonardo Jardim, contrairement au BVB qui avait toutes les difficultés du monde à se replacer, l'ASM double la mise sur un superbe centre de Raggi pour la tête plongeante parfaite... du défenseur allemand Bender dans l'impossibilité d'éviter le but contre son camp ! (35e, 0-2).



La mi-temps permet au coach suisse des Allemands, Thomas Tuchel, de réorganiser son équipe par un double remplacement tactique. À la 57e, le jeune attaquant français Dembélé réduit l'écart après une remise d'Aubameyang et une évidente passe-caviar de Kagawa (1-2). Dortmund y croit à nouveau, mais se fait punir à la 79e par l'intenable Mbappé, démontrant une nouvelle fois, d'une puissante frappe sèche, tout son sang-froid dans les face-à-face (1-3). Monaco craque finalement une seconde fois quelques minutes tard sur un petit numéro de Kagawa dans la surface (2-3, 84e). Monaco reste néanmoins en ballottage favorable pour le match retour qui aura lieu mercredi 19 avril en Principauté.

