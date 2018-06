publié le 21/06/2018 à 15:30

"On peut et on doit faire mieux", reconnaît Didier Deschamps : après des débuts laborieux face à l'Australie (2-1), l'équipe de France veut marquer les esprits contre le Pérou et peut décrocher son billet pour les 8es de finale de ce Mondial 2018 en cas de succès. Les finalistes de l'Euro 2016 cherchent aussi à se rassurer sur leur niveau de jeu, qui n'a pas été à la hauteur des attentes ni de leurs ambitions dans ce Mondial lors de la courte victoire contre les Australiens.



Didier Deschamps a procédé à deux changements. En attaque, Olivier Giroud retrouve sa place, aux dépens d'Ousmane Dembélé, pour la rude bataille qui s'annonce contre les Péruviens. Au milieu, le sélectionneur français a fait appel à Blaise Matuidi (31 ans, 68 sélections) chargé d'apporter son inépuisable énergie et son expérience à un groupe qui en a cruellement manqué lors du premier match.

Le film de l'après-midi :

16h09 - Hugo Lloris rejoint le club très fermé des joueurs français comptant 100 sélections. Il est 7e de ce palmarès honorifique derrière Lilian Thuram (142 capes), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinédine Zidane (108), Patrick Vieira (107) et l'actuel sélectionneur et ancien capitaine de cette génération 98 Didier Deschamps (103 sélections).

16h03 - Et voici le 11 du Pérou : Gallese - Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula - Flores, Yotun, Aquino, Carrillo, Cueva - Guerrero (cap.).



15h55 - Le 11 de départ des Bleus est connu : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.



15h50 - C'est terminé entre le Danemark et l'Australie, match nul 1-1. Les Danois comptent 4 points, les Bleus 3, les Australiens 1 et les Péruviens 0. Si la France s'impose, elle sera officiellement qualifiée pour les 8es et n'aura besoin que d'un nul le mardi 26 juin face au Danemark pour terminer 1re de la poule C.



15h36 - Le Dannois Yussuf Poulsen sera suspendu contre les Bleus mardi 26 juin (16h) lors de France-Danemark.



15h34 - Pour l'instant, le Danemark est tenu en échec par l'Australie (1-1). Il reste 13 minutes. Suivez la fin de la rencontre en direct.



15h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le deuxième match des Bleus dans ce Mondial.