publié le 08/05/2018 à 20:05

Pour la cinquième fois de l'histoire de la Coupe de France, compétition créée il y a un peu plus d'un siècle (1917), un club évoluant au delà de la 2e division nationale s'est frayé un chemin jusqu'en finale lors de cette saison 2017-2018. En 1996 il y a eu Nîmes, en 2000 Calais (seul club de 4e division finaliste), en 2001 Amiens et en 2012 Quevilly. Aucun ne l'a emporté.



Cette fois, il s'agit du Vendée Les Herbiers Football, club amateur fondé en 1919 dans une commune qui comptait moins de 16.000 habitants en 2015. Le Petit Poucet, qui pointe à la 11e place sur 17 du championnat de National (3e division), s'est débarrassé d'Angoulême (N3, la 5e division), Saint-Lô (N3 également), Auxerre (L2), Lens (L2) et Chambly (N) pour en arriver là.

Mardi 8 mai, devant les quelques 75.000 spectateurs présents au Stade de France dont 20.000 Vendéens, les joueurs de Stéphane Masala défient donc une équipe de Ligue 1 pour la première fois dans leur épopée. Le morceau est de choix : le PSG de Cavani, Mbappé, Di Maria, Daniel Alves et compagnie, triple tenant du titre, de retour sur le trône de champion de France. Déséquilibré ?

Les équipes de départ :

Les Herbiers : Pichot - Marie, Fofana, Dequaire, Pagerie - Flochon, Vanbaleghem, Eickmayer - Bongongui, Rocheteau, Germann



PSG : Trapp - Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche - Lo Celso, Thaigo Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Di Maria