publié le 07/05/2018 à 16:44

Si certains se souviennent peut-être d'un Bordeaux-Évian joué un vendredi soir, le 31 mai, en 2013, et d'autres, plus anciens, du Nantes-Calais de l'an 2000, un dimanche 7 mai, la plupart des amateurs de ballon rond sont habitués à ce que la finale de la Coupe de France se joue un samedi soir.



Cette année, l'épilogue de la 101e édition de la compétition réunissant tous les clubs du pays, du plus petit au plus grand, ne se dispute ni un samedi ni un vendredi ni un dimanche mais un mardi, le 8 mai, au Stade de France. Triple tenant du titre, le PSG se dresse devant un club de 3e division (11e sur 17), Les Herbiers (Vendée).

Jamais un club de cet échelon n'a remporté la Coupe de France. Trois ont déjà disputé la finale auparavant, Nîmes en 1996, Amiens en 2001 et Quevilly en 2012, respectivement battu avec les honneurs par Auxerre (2-1), Strasbourg (5 tirs au but à 4) et Lyon (1-0). Les joueurs des Herbiers parviendront-ils eux aussi à sortir sans le trophée mais par la grande porte ?

Jour férié

Réponse à partir de 21h, mardi 8 mai, et au plus tôt sur les coups de 22h50. Si cette finale, à suivre à la télévision sur France 2 et sur Eurosport (à la radio sur RTL, sur internet sur RTL.fr), n'a pas eu lieu samedi 5 mai, c'est en hommage aux victimes de la tragédie de Furiani en 1992.



Comme la plupart du temps en année de grande compétition avec l'équipe de France, la finale de la Coupe de France est avancée à fin avril/début mai alors qu'elle joue plutôt fin mai les années impairs. Ce samedi 5 mai écarté, il restait cette semaine du 7 au 11 mai comme fenêtre. En optant pour un jour férié (victoire de 1985), LFP et FFF permettent aux supporters de faire le déplacement plus facilement.