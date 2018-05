Coupe de France : "On peut faire un hold-up", espère supporter des Herbiers

Les supporters des Herbiers seront présents en nombre mardi soir au Stade de France. Près de 20.000 fans vendéens sont en effet attendus à Saint-Denis à l'occasion d'un match historique pour leur équipe. Le club amateur, qui évolue en National, sera opposé au Paris Saint-Germain dans une rencontre qui paraît perdue d'avance mais qui verra tout de même les ultras des Herbiers, les Diabolik's, donner de la voix pour supporter leurs joueurs.



Leur leader, Franck Decottignies, explique que "deux tifos, des drapeaux et une sono" ont été préparés pour l'occasion. Interrogé au sujet du soutien plus large que de coutume dont bénéficient Les Herbiers pour cette finale, il confie que c'est "la magie de la Coupe de France" et qu'il faut "en profiter".

Pour expliquer la genèse du groupe des Diabolik's, il explique que les joueurs des Herbiers étaient "demandeurs d'animations dans le stad e" depuis le début de la saison de National. En concertation avec le président du club, ce kop a ainsi été créé en janvier. "Je ne pensais pas à ce moment-là qu'on irait en finale de la Coupe de France", confie Franck Decottignies. Au contraire de l'entraîneur des Herbiers, qui expliquait que son équipe n'avait aucune chance face aux Parisiens, il estime "qu'au début du match, c'est du 50/50 [...] On peut faire un hold-up !".

