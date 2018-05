VIDÉO - Les Herbiers-PSG : l'ouverture du score de Lo Celso

publié le 08/05/2018 à 21:47

Le poteau droit de Matthieu Pichot ne pouvait pas repousser toutes les tentatives parisiennes durant 90 minutes ou plus. Sauvé trois fois par son montant lors des 20 premières minutes de cette 101e finale de la Coupe de France, le gardien des Herbiers est allé chercher le ballon au fond de ses filets à la 26e minute, mardi 8 mai au Stade de France.



Si le club amateur de Vendée a allumé la première chandelle sur le but de Kein Trapp quelque secondes seulement après le coup d'envoi, le match s'est ensuite transformé en une véritable attaque-défense. Giovanni Lo Celso a trouvé le poteau aux 4e et 20e minutes, Kylian Mbappé à la 8e.

L'Argentin a finalement trouvé la faille d'une nouvelle frappe du gauche, à l'extérieur de la surface de réparation, sans être véritablement pressé. Les Herbiers tentent désormais de ne pas encaisser le but du break. Contrat rempli de ce point de vue à la mi-temps.

Et 1-0 pour le @PSG_inside ! Lo Celso ouvre le score d'une frappe à l'entrée de la surface #VHFPSG pic.twitter.com/FVIuU4iuXm — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 8 mai 2018