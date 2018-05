publié le 07/05/2018 à 09:00

L'excitation est à son comble aux Herbiers (Vendée), à quelques heures du plus grand événement de l'histoire de la commune. La maire, Véronique Besse, explique que "depuis plusieurs semaines, la ferveur monte, on ne parle plus que de ça. C'est toute une ville qui est derrière sa belle équipe avec ce formidable parcours en Coupe de France". "Nous sommes tous impatients d'aller à Paris demain pour en découdre", ajoute celle qui sera bien évidemment présente au Stade de France, mardi 8 mai, pour soutenir ses joueurs, lancés dans une mission jugée impossible face au grand PSG.



Aux Herbiers, tous les commerçants se sont mis aux couleurs de l'équipe, le rouge et le noir. "Les commerçants ont créé un kit pour les vitrines des commerces, les initiatives affluent partout, des associations ou des particuliers. Tout le monde décore sa maison [...] C'est un engouement sans précédent et une ferveur incroyable", raconte Véronique Besse pour décrire l'ambiance qui règne actuellement dans la ville.

Les supporters sont bien entendu mobilisés pour l'occasion. "Plus d'une centaine de cars partent de Vendée demain", précise Véronique Besse, alors que près de 20 000 fans vendéens sont attendus à Saint-Denis au moment du coup d'envoi. "On fait office de 'petit poucet', donc il y a un côté attachant et très proche de l'équipe. On reçoit des messages de la France entière, tout le monde a envie d'être à nos côtés", ajoute-t-elle, espérant bien que les joueurs pourront profiter d'un tel soutien populaire.