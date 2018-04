publié le 17/04/2018 à 13:02

L'affiche Les Herbiers-Chambly était déjà étonnante pour une demi-finale avec deux clubs de National, la 3e division française, à ce niveau. Voilà qu'elle prend un tour plus insolite encore avec ces deux noms inattendus accolés à chacun des deux clubs : Philippe Katerine et Francis Lalanne.



Le premier, 49 ans, chanteur excentrique de "Louxor j'adore" ou "La banane", s'est associé au DJ "MC Circulaire" pour composer un morceau en soutient aux Herbiers, club de sa chère Vendée. Rythme saccadé. Il apparaît au pied d'une tribune rouge et noir en scandant "Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans croire en vous", dans les vestiaires en rappant "On les attendait pas à ce niveau-là. Comme des Écossais ils n'ont jamais baissé" les bras.

"As-tu déjà fait partie d'une équipe ? interroge Katerine. C'est fantastique de faire partie d'une équipe. C'est comme des planètes qui s'alignent, se dispersent et se replacent en ligne. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans boire un coup". Le morceau dure quelques 3 minutes et 20 secondes.

Plus court de 50 secondes, le morceau de Lalanne, 59 ans, a été conçu après celui de Katerine, sur la demande du président de Chambly, Fulvio Luzi, un ami du chanteur-poète. Style évidemment totalement opposé, fidèle au personnage. Guitare sèche sur l'air de l'un de ses "tubes", "La maison du bonheur", bien moins connu cela dit que "On se retrouvera".



"Un terrain. Des crampons. Des copains pour taper dans un ballon. Tout Chambly fait corps avec ses joueurs, tout Chambly bat comme un seul cœur. Noir et bleu, face au jeu, à Chambly quand on joue on met le feu. À Chambly on se bat jusqu'à la fin, à Chambly on lâche rien. Allez Chambly, allez nos joueurs, allez Chambly nos gladiateurs". À vous de choisir.