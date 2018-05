publié le 08/05/2018 à 08:45

La Coupe de France, ses surprises, son atmosphère si particulière et ses rencontres mettant aux prises les clubs professionnels et amateurs... Si les grands noms de notre championnat se taillent la part du lion au palmarès, ce sont bien souvent les parcours d'équipes évoluant dans les divisions inférieures qui ont marqué l'histoire de la compétition. Ce mardi 8 mai, Les Herbiers, pensionnaires de National, la troisième division, ont l'opportunité d'écrire un chapitre inédit du long roman de la Coupe de France.



Deuxième club amateur à atteindre la finale, Les Herbiers réaliseraient, en cas de victoire contre le PSG, une performance historique. Si la tradition du "petit poucet" ou de la "Cendrillon" de la Coupe de France remonte aux débuts de l'épreuve, les décennies 2000 et 2010 ont été particulièrement riches en exploits de la part de ces "petites" équipes.

Conclue par une défaite en finale contre le FC Nantes, l'épopée du Calais Racing Union Football Club a passionné la France en 2000. Les joueurs de Ladislas Lozano, alors en CFA, avaient éliminé dans l'euphorie générale Lille, Cannes, Strasbourg et Bordeaux pour décrocher leur billet pour le Stade de France. D'autres équipes se sont distinguées à plusieurs reprises, comme l'US Quevilly (CFA). Les Normands, finalistes en 1927, ont mis le feu à la Coupe de France en 2010, lorsqu'ils ont atteint les demi-finales, et en 2012, où ils sont cette-fois-ci allés jusqu'en finale, s'inclinant de peu (0-1) face à l'Olympique Lyonnais.

Chambéry, coupeur de têtes

Des clubs évoluant dans des divisions encore plus modestes se sont également mis en évidence. En 2008, Carquefou (Loire-Atlantique), équipe de CFA 2, a ainsi terrassé l'Olympique de Marseille en huitièmes de finale, au terme d'un match haletant disputé au stade de la Beaujoire de Nantes.



Autre équipe de CFA 2, Chambéry avait fait tomber en 2011 trois adversaires de L1, Monaco, Brest et Sochaux, pour se hisser jusqu'en quarts de finale et voir son beau parcours s'achever, ironiquement, contre une équipe de Ligue 2 (Angers).