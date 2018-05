DIAPORAMA - Neymar, Macron, supporters... Les images fortes de PSG-Les Herbiers

Emmanuel Macron sur la pelouse en conversation ave Thiago Silva et Kylian Mbappé

publié le 08/05/2018 à 21:22

20h30, mardi 8 mai au Stade de France. Tout d'un coup, la nuée de photographes présents au Stade de France pour la finale de la Coupe de France entre Les Herbiers et le PSG se détourne de l'échauffement des deux équipes. Neymar vient de s'asseoir sur le banc du PSG.



De retour dans la capitale après son opération du pied, le Brésilien n'est pas encore prêt à jouer. Mais sa présence ou non aux côtés de ses partenaires allait forcément être scrutée. En costume, le joueur le plus cher de l'histoire s'est assis à côté d'un autre blessé en cette fin de saison, l'Italien Marco Verratti.

Les photographes ne s’intéressent pas du tout à l’échauffement des joueurs... qui peut bien attirer toute l’attention sur le banc ? ¿@neymarjr @PSG_inside pic.twitter.com/kXqG0CWwn5 — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) 8 mai 2018

"Spectacle" sur le banc, mais surtout en tribunes et aux abords du stade avant cette rencontre entre le 11e de 3e division et le champion de France de Ligue 1. Comme prévu, les Vendéens ont débarqués en masse à saint-Denis, tout de rouge et de noir vêtus. Les supporters du PSG étaient là aussi.

Comme le veut le protocole, La Marseillaise a retentit quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, suivie par la traditionnelle poignée de main du président de la République, Emmanuel Macron, aux acteurs de la rencontre.