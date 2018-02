publié le 18/02/2018 à 20:15

En quatre matches, Bordeaux vient de signer autant de victoires qu'en... quatre mois. Moribonds de fin septembre à début janvier, les Girondins ont retrouvé de belles couleurs et le haut du classement depuis l'éviction de Jocelyn Gourvenec, remplacé par l'Uruguayen Gustavo Poyet.



L'OM pourra-t-il leur résister au Vélodrome, et ne pas perdre deux nouveaux points dans la course à la 2e place, comme à Saint-Étienne (2-2) lors de la dernière journée ? Voilà la grande question de ce dimanche soir. L'équipe de Rudi Garcia a renoué avec le succès en Europa League face à Braga (3-0), tout en ménageant Florian Thauvin ou Morgan Sanson.

Marseille a d'autant plus intérêt à prendre des points que son prochain match de Ligue 1 se déroulera au Parc des Princes, face à un PSG décidé à se remettre dans le bon sens pour préparer au mieux la venue du Real Madrid en 8e de finale retour de Ligue des champions.

L1- 26e journée : programme et classement

Vendredi 16 février :

20h45 : Monaco - Dijon



Samedi 17 février :

17h00 : PSG - Strasbourg

20h00 : Amiens - Toulouse

Angers - Saint-Etienne

Caen - Rennes

Montpellier - Guingamp

Troyes - Metz



Dimanche 18 février :

15h00 : Nice - Nantes

17h00 : Lille - Lyon

21h00 : Marseille - Bordeaux