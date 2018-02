Nouvel An chinois 2018 : les conséquences de l'année du chien sur votre signe

publié le 16/02/2018 à 16:56

2018 sera une année placée sous le signe du Chien, du Chien de Terre pour être parfaitement exact. Cette nouvelle période influencée par le canidé vient de commencer ce vendredi 16 février 2018 et se terminera le 4 février 2019 pour céder sa place au signe du Porc de Terre.



Le Chien est le 11ème animal du zodiaque chinois. Si vous êtes nés durant les années lunaires (qui correspondent presque à notre calendrier sauf si vous êtes natifs de janvier ou février) de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 ou 2006 alors il s'agit de votre année, sauf si vous êtes un Chien de Feu. Les deux éléments sont en effet une mauvaise combinaison.

Fidèle, juste, généreux, direct mais aussi pessimiste et angoissé, le Chien peut permettre la réalisation de grands projets solidaires, une consolidation des acquis mais aussi provoquer quelques peurs pour les signes du zodiaque (calculez le votre ici). Les Chiens seront naturellement les plus favorisés cette année. Le signe du Chien s’accommode très bien avec le Cheval ou le Tigre et une compatibilité amoureuse idéal peut s'établir avec les natifs du Lapin. Ces trois signes peuvent compter sur de bonnes ondes pour 2018, même si les Lapins devront faire attention à leurs économies.

Les Rats, Bœufs, Chèvres auront une année agréable. Les Serpents et Singes vivront une année enthousiasmante avec de nouveaux projets et quelques challenges à surmonter. Les Coqs pourraient commettre quelques erreurs à cause d'une concentration en sommeil. Les Cochons bénéficieront d'une belle chance dans les choses du cœur. Enfin, les natifs du Dragon, signe opposé au Chien, affronteront une année chargée en stress.

Donald Trump en difficulté

Mais les astrologues chinois ne prévoient pas seulement quelques pistes pour votre année à venir, ils ont un œil sur le monde, les politiques et les affaires. Les 12 prochains mois seront tout sauf une promenade de santé pour les dirigeants de la planète, si l'on en croit les prédictions des maîtres feng shui. Né en 1946, autre année du Chien, le président américain Donald Trump risque d'être confronté au mauvais sort car son animal s'affronte au canidé de 2018, expliquent ces géomanciens respectés.



La date de naissance de Donald Trump fait de lui un "Chien de Feu" un élément qui va être en contradiction avec un 2018 placé sous l'influence de la Terre. D'après madame Chow, une spécialiste qui pratique la divination, l'élément "Feu" du signe de l'occupant de la Maison Blanche va se consumer et affecter son état de santé.

Il y aura des déséquilibres dans sa destinée Mme Chow, astrologue Partager la citation





Le Feu représente aussi le discours et les propos du président américain pourraient provoquer "des vrais problèmes" avec des conséquences tangibles, dit-elle. "Les éléments sont trop de feu et trop de terre, il y aura des déséquilibres dans sa destinée". L'astrologue prédit des nouvelles tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord, affligée par "la cinquième étoile", la plus maléfique.



Elle met aussi en garde contre une mésentente entre Donald Trump et la Chine, sur les questions épineuses du commerce et de l'économie. "La septième étoile tombe sur l'est", l'Asie. "Cette étoile affecte la communication, elle provoque les ragots et les quiproquos".

Un mariage princier réussi

Loin de la politique et de la finance, l'astrologue prédit un mariage réussi en mai prochain pour le prince Harry et l'actrice Meghan Markle. Dans le calendrier chinois, l'élément "Terre" représente la royauté. Combiné à l'image de la bougie associée au mois de mai dans l'almanach traditionnel, tout concourt à une fête réussie, dit-elle.



"Je pense que tout va très bien se passer. Le mariage va apporter des bonnes choses au pays et une bonne énergie au monde", conclut-elle.