Quelle réaction après la désillusion ? Pas encore éliminé de la Ligue des champions mais en fâcheuse posture après l'effondrement dans les 10 dernières minutes à Madrid mercredi 14 février (3-1) en 8e aller, le PSG retrouve la Ligue 1 (26e journée) et son public, samedi 17 février (17h). En l'absence de Marco Verratti et Kylian Mbappé, suspendus, le leader se frotte au 13e.



C'est à Strasbourg, le samedi 2 décembre, que l'équipe d'Unai Emery avait connu la défaite pour la première fois cette saison (2-1). Trois jours plus tard, les Parisiens sombraient à Munich (3-1), livrant une preuve de leur inconstance dans les grands matches.

Après la réception des Alsaciens, les Parisiens accueilleront deux fois l'OM, le dimlanche 25 février (21h) en championnat puis le mercredi 28 en quart de finale de Coupe de France. Après, il n'y aura plus qu'un déplacement à Troyes avant le retour face au Real, le mardi 6 mars (20h45).

L1- 26e journée : programme et classement

Vendredi 16 février :

20h45 : Monaco - Dijon



Samedi 17 février :

17h00 : PSG - Strasbourg

20h00 : Amiens - Toulouse

Angers - Saint-Etienne

Caen - Rennes

Montpellier - Guingamp

Troyes - Metz



Dimanche 18 février :

15h00 : Nice - Nantes

17h00 : Lille - Lyon

21h00 : Marseille - Bordeaux