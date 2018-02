VIDÉOS - OM-Braga : le doublé de Germain et le troisième but de Thauvin

publié le 16/02/2018 à 00:47

L'Olympique de Marseille, grâce à un doublé de Valère Germain et un but de Florian Thauvin, a dominé Braga 3-0 et pris une option sur la qualification, jeudi en 16e de finale aller d'Europa League, et aurait même pu gagner plus largement.



Le plein de confiance après un nul chagrin à Saint-Étienne (2-2). L'OM a ramené toutes les aiguilles de ses compteurs dans le vert et s'est préparé un match retour abordable dans une semaine. Important puisque trois jours plus tard il se rendra au Parc des Princes pour le Clasico. "On n'est pas qualifié", a tempéré Rudi Garcia, mais "ce qui compte c'est le contenu, et on a fait un bon match", a ajouté l'entraîneur marseillais.

Dimitri Payet, à nouveau aligné en N.10, a été bon (une passe décisive), Valère Germain a réussi un doublé (4, 69), Florian Thauvin a marqué sitôt entré en jeu (74) et la défense n'a pas pris de but, après en avoir concédé sept en trois matches. Autre bonne nouvelle, Yohann Pelé, qui devait une revanche après avoir été impliqué sur l'égalisation de Saint-Étienne (2-2), a vécu un match facile. Il est bien sorti devant Paulinho notamment (50). Bon, son jeu au pied fébrile trahissait quand même le gardien peu en confiance...

L'OM "clairement meilleure que nous", pour l'entraîneur de Braga

Pour clore le rayon des satisfactions, le jeune Maxime Lopez a joué une belle partition : il est à l'origine du deuxième but et offre le troisième à "Flotov". La partie n'est pas terminée, mais l'OM, devant un public chiche (21.731 spectateurs), s'est montré "clairement meilleure que nous", a reconnu Abel Ferreira, l'entraîneur de Braga, qui doit aux arrêts de Matheus de conserver encore un espoir pour le retour.



Le match a été parfaitement lancé par Dimitri Payet et Valère Germain, le premier à la passe le second pour son sixième but européen de la saison, bien dans son style, en surgissant dans le dos de Lazar Rozic. Un but marqué dès la 4e minute de jeu.

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ Europa League

Payet ¿¿ Germain ¿¿ ¿¿¿BUT !

L'@OM_Officiel débute le match de la meilleure des manières !https://t.co/I2aM465rjC #OMSCB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 février 2018

Matheus a fini par s'incliner une nouvelle fois devant Germain, pour la deuxième passe décisive d'Hiroki Sakai en six jours. Le Japonais est entré en jeu pour la dernière demi-heure à la place de Jordan Amavi (58). Valère Germain inscrit un doublé qui longe le poteau adverse à la 69e minute.

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ UEFA Europa League

Valère Germain double la mise pour l'OM ! ¿¿

¿ D'une reprise qui longe le poteau adversehttps://t.co/EYARP86YaD#OMSCB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 février 2018

Un autre joueur du banc, Thauvin, a donné encore plus de marge à l'OM à la 74e minute de jeu grâce à Maxime Lopez et une une-deux sublime dans la surface. Ce milieu de semaine européen a plus souri à l'OM qu'au PSG...

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ UEFA Europa League

¿ Florian Thauvin et Maxime Lopez enfoncent le SC Braga !!

Une magnifique une-deux dans la surface ! ¿https://t.co/cibN9Dljb9 #OMSCB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 février 2018