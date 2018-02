VIDÉOS - OL-Villarreal : les buts de Ndombele, Fekir et Depay

Memphis Depay célèbre son but avec Nabil Fekir en Europa League contre Villarreal ce 15 février au Groupama Stadium in Decines-Charpieu.

publié le 16/02/2018 à 02:42

L'OL est bien parti. Lyon a pris une petite option pour la qualification après s'être imposé aux dépens du club espagnol de Villarreal (3-1), ce jeudi 15 février, à domicile en 16es aller de l'Europa League, mais laisse toutes ses chances à son adversaire après avoir concédé un but.



C'est le septième match consécutif au cours duquel la défense de l'OL cède au moins une fois et, cette fois, en raison de la règle des buts à l'extérieur, cela pourrait coûter cher. Et le gardien Anthony Lopes a même sauvé son équipe d'un second but à la 88e minute sur une tentative de Pablo Fornals, qui avait déjà réduit la marque à 2-1 à la conclusion d'une action qui avait mis hors de position l'arrière garde des Lyonnais (63).

Lopes a également été déterminant en repoussant, sur la même action, sur une reprise de volée de Manu Trigueros et en s'interposant face à Carlos Bacca (16) avant de se faire peur devant Denis Cheryshev (32). Lyon, qui met fin à une série de trois défaites de suite en championnat de France contre Bordeaux (3-1), Monaco (3-2) et Rennes (2-0), s'est mis en bonne position dès la début de la seconde période grâce à deux réalisations en trois minutes de Tanguy Ndombélé et Nabil Fekir.



Tanguy Ndombélé a ouvert la marque en reprenant de la tête une première reprise de Mariano à la réception d'un centre de la droite de Rafael (46).

Fekir a repris victorieusement un tir de Mariano Diaz repoussé par le gardien Sergio Asenjo après que l'avant-centre hispano-dominicain de l'OL a mené l'attaque en résistant à Alvaro (49).

Peu après son entrée en jeu, le Néerlandais Memphis Depay a porté le score à 3-1 en fin de partie d'un magnifique tir lointain du pied droit après une intervention ratée du défenseur Victor Ruiz (82).

Pour Fekir et Memphis, ce sont pour chacun des deux, le 3e but en sept rencontres de coupe d'Europe cette saison. En première période, Lyon s'était aussi montré dangereux sur une action de Mariano, déjà, accroché par Alvaro alors qu'il partait au but (13). Peu après, l'ancien joueur de la réserve du Real Madrid reprenait de la tête un centre de Rafael (23) alors qu'un coup franc tiré par Fekir était détourné par Asenjo (24).



Mariano, qui voulait beaucoup démontrer face à un club espagnol dans l'espoir d'attirer le regard du sélectionneur de la Roja, Julen Lopetegui, aurait dû aussi obtenir un penalty pour une gifle de Mario Gaspar dans la surface de réparation (62). Dans les dernières minutes, l'Espagnol de Lyon poussait encore Asenjo à la parade mais Maxwel Cornet, lui aussi entré en fin de partie, ne parvenait pas à reprendre (87).



Le 22 février, Lyon devra tenter de marquer au moins une fois et surtout de se montrer plus solide en défense pour rejoindre les 8es de finale.