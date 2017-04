publié le 03/04/2017 à 19:47

Se retrouveront-ils aussi en finale de la Coupe de France le samedi 27 mai prochain au Stade de France ? Sitôt le livre de la Coupe de la Ligue 2016-2017 refermé avec une démonstration de force des Parisiens en finale face aux Monégasques (4-1), le leader de la Ligue 1 et son dauphin reviennent sur le devant de la scène à l'occasion des quarts de finale d'une compétition centenaire.



Dans quel état physique et mental et avec quels éléments se présentera Monaco une semaine avant un autre quart de finale, aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund ? Leonardo Jardim et ses hommes doivent-ils sacrifier cette compétition pour ne pas tout perdre in fine ? Voici les questions entourant la réception de Lille, 13e de Ligue 1 à 34 points du leader monégasque.

En championnat, l'ASM s'était baladée au Stade Pierre-Mauroy en septembre (1-4). À domicile, les rouge et blanc n'ont connu qu'une défaite en 13 matches, contre Lyon (1-3), et tournent à plus de trois buts par match. Mais le Losc va beaucoup mieux depuis la reprise en main par Franck Passi et reste sur cinq rencontres sans défaite, trois victoires et deux nuls.

Avranches va tenter de ne pas couler

Au tour précédent, avec une équipe hybride, Monaco était sorti vainqueur par KO à Marseille (4-5 après prolongation). Quelques heures plus tôt, malgré quelques frayeurs, le PSG avait eu raison d'une équipe de Ligue 2, Niort, sur un champ de boue (0-2). Cette fois, il se frotte à une équipe d'un cran inférieur sur une pelouse a priori en excellent état : Avranches, 13e de National, au stade Michel-d'Ornano de Caen.



Double tenant du titre, Paris pourra compter sur Pastore, Matuidi, Lucas, Maxwell, Meunier ou Ben Arfa, tous remplaçants au coup d'envoi contre Monaco. "Il ne faut pas que ça devienne un cauchemar", espère l'entraîneur des Normands Damien Ott. Pour tenter de créer l'exploit, il pourra s'appuyer sur l'exemple de Rodez, tombeur des Parisiens 3-1 a.p. en 8es de finale en 2009.

Fréjus - Saint-Raphaël Petit Poucet

Ces quarts débutent mardi 4 avril à 18h avec une affiche entre le Petit Poucet et un habitué de la Coupe : 3e de son groupe de CFA, la 4e division, Fréjus - Saint-Raphaël reçoit Guingamp (8e de L1) à Cannes. Sacré en 2014 et 2009, finaliste en 1997, l'En Avant vise le dernier carré pour la troisième fois en quatre ans. Au tour précédent, il avait eu raison de Quevilly (National), tandis que le club varois s'offrait Auxerre (L2).



Dernière rencontre au programme, a priori équilibrée sur le papier : Angers, 12e de l'élite, accueille Bordeaux, 6e. Le SCO a déjà atteint la finale en 1957 et les demies à cinq reprises, la dernière fois en 2014. La dernière des quatre victoires girondine remonte à 2013, contre Évian en finale.

Couope de France : le programme des quarts de finale

Mardi 4 avril :

18h00 : Fréjus - Saint-Raphaël (CFA) - Guingamp (L1) à Cannes

21h00 : Monaco (L1) - Lille (L1)



Mercredi 5 avril :

18h30 : Angers - Bordeaux

21h05 : Avranches - Mont-Saint-Michel (N) - PSG (L1) à Caen