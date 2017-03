publié le 01/03/2017 à 17:30

Trois jours après un Clasico qui a largement tourné en faveur du PSG sur la pelouse de l'OM (1-5), Parisiens et Marseillais reviennent sur le devant de la scène, mercredi 1er mars, en Coupe de France. Ambitions et horaires des matches ne sont toutefois pas les mêmes.



Pour les hommes d'Emery (privé de Verratti, Motta, Rabiot, Ben Arfa et Di Maria, légèrement blessés), le déplacement chez le 12e de Ligue 2 (18h30), Niort, peut s'apparenter à un piège. Mais avec Draxler, Matuidi, Marquinhos, Meunier ou encore Maxwell, Paris vise bien entendu les quarts de finale, pour lesquels sont déjà qualifiés Bordeaux, Angers et une équipe de CFA, Fréjus Saint-Raphaël. Areola, Guedes, Augustin, Nkunku, Krychowiak et Kimpembe sont les autres membres du 11 de départ.

Dans le même temps, les habitués des épopées en Coupe de France que sont Quevilly (3e du National, demi-finaliste en 2010, finaliste en 2012) et Guingamp (10e de L1, titré en 2009 et 2014) sont opposés en Normandie ; Avranches, avant-dernier de la 3e division, reçoit le Racing Club Strasbourg (3e de L2), en quête de lumière après des années dans l'ombre.



Reste l'épineuse équation marseillaise, en soirée (21h05). Rudi Garcia et ses joueurs trouveront-ils les solutions pour ne pas sombrer une nouvelle fois contre Monaco, leader de Ligue 1, meilleure attaque d'Europe (106e buts inscrits) ? Peuvent-ils rebondir, se hisser en quarts ? Battus à Lyon (3-1) en championnat fin janvier, ils avaient su prendre leur revanche sur l'OL neuf jours plus tard dans cette même épreuve (2-1 a.p.).

Le 11 de départ du PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Nkunku, Krychowiak, Matuidi - Guedes, Augustin, Draxler

Coupe de France : résultats et programme des 8es de finale

Mardi 28 férier

Fréjus Saint-Raphaël - Auxerre : 2-0

CA Bastia - Angers : 0-1

Bordeaux - Lorient : 2-1



Mercredi 1er mars :

18h30 : Quevilly (NAT) - Guingamp (l1)

Avranches (NAT) - Strasbourg (L2)

Niort (L2) - PSG (L1)

21h05 : Marseille (L1) - Monaco (L1)



Jeudi 2 mars :

21h00 : Bergerac (CFA) - Lille (L1)