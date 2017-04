publié le 03/04/2017 à 17:39

L'hypothèse d'une première passation de pouvoir n'a tenu que 17 minutes, le temps qu'Angel Di Maria ne redonne l'avantage au PSG juste avant la mi-temps, samedi 1er avril au Parc OL. Sous haute pression un peu plus de trois semaines après l'humiliation vécue au Camp Nou de Barcelone en Ligue des champions, le PSG a fait mieux que résister à l'armada monégasque en finale de Coupe de la Ligue : il a livré une démonstration de force (4-1).



Cela n'effacera certes pas le retentissant échec européen. Mais l'image est redorée, les maux soignés, l'appétit de victoires relancé. L'équipe d'Unai Emery reste une machine de haut niveau qui n'a finalement perdu qu'un seul de ses 19 matches en 2017 (16 succès, deux nuls). Il lui reste deux trophées à défendre pour réaliser un troisième quadruplé de suite sur la scène nationale : le championnat et la Coupe de France - le Trophée des champions lui est revenu en août dernier face à Lyon.

En Ligue 1, la situation est la suivante : à huit journées de la fin (le samedi 20 mai), Monaco compte trois longueurs d'avance sur le PSG (71 points contre 68), quatre en comptant une différence de buts a priori insurmontable pour les Parisiens (+61 contre +39). Pour coiffer l'ASM au poteau, le club de la capitale doit donc tabler au minimum sur deux nuls de son adversaire si dans le même temps il réalise le carton plein. 3e avec un point de moins que Paris et un match disputé en plus, Nice n'a pas dit son dernier mot.

1. Nice sur la route du PSG, Lyon sur celle de Monaco

Le PSG doit justement se rendre chez les Aiglons lors de la 35e journée pour ce qui ressemble sur le papier à son défi le plus compliqué à relever. Auparavant, il y aura la réception de Guingamp et de Montpellier et des déplacements à Angers puis Metz. Ensuite, Bastia et Caen viendront au Parc des Princes entre une visite à Saint-Étienne.



Si Lille, Nancy et Toulouse n'ont rien de terrifiant pour Nice avant la venue de Paris, il faudra ensuite défier Marseille et Lyon, lors de la dernière journée, sur leurs terres. Dernière équipe au programme, Angers, qui va aussi croiser la route de Monaco, se frottant donc aux trois premiers d'ici la fin de la saison, seul club dans ce cas.



Les Monégasques recevront Dijon, Toulouse et Lille, iront à Nancy, Rennes, et surtout Lyon (dimanche 23 avril), qui leur avait fait tant de mal à l'aller. Reste l'énigme de la réception de Saint-Étienne, initialement programmée le mardi 18 avril mais repoussée à une date non fixée en raison du quart retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Ce soir-là, Paris aura d'ailleurs a priori l'occasion de revenir à hauteur de l'ASM en cas de succès à Metz. Psychologiquement, cela peut compter.

2. Monaco encore engagé sur tous les fronts

Et si, finalement, l'élimination de Paris à Barcelone s'avérait être un mal pour un bien dans cette course au titre de champion de France ? En se qualifiant, lui, face à Manchester City, le club de la Principauté s'est ajouté deux matches en huit jours face au Borussia Dortmund. L'adversaire allemand semblant tout à fait à sa portée, il y en aurait encore deux de plus début mai en cas de demi-finale, pendant que les Parisiens se reposeront.



Les deux équipes sont également encore en lice en Coupe de France, au stade des quarts. Monaco reçoit une équipe de Lille invaincue depuis cinq rencontres, mardi 4 avril. Le lendemain Paris se frotte au 13e de National (3e division), Avranches. Les demies sont prévues les mardi 25 et mercredi 26 avril. Monaco doit-il lâcher l'épreuve au risque de tout perdre ? Cela n'est jamais si simple que ça, d'autant plus quand il s'agit de relancer la machine...



Là encore, il convient de souligner que Nice pourrait tirer les marrons du feu, n'ayant plus que le championnat à jouer. Soit un match par semaine contre au moins sept en 26 jours en avril pour Monaco et un de moins pour le PSG. À la dépense d'énergie physique, l'ASM va en plus laisser des plumes sur le plan psychologique avant, pendant et après les grandes soirées européennes.

3. L'effectif parisien de loin le plus riche

Pastore, Matuidi, Lucas, Ben Arfa, Meunier, Maxwell et Aréola d'un côté - tous internationaux présents ou passés, 157 sélections cumulées. Dirar, Touré, Cardona, Raggi, Jorge, N'Doram et De Sanctis de l'autre - huit sélections en tout dont six pour le dernier. La finale de la Coupe de la Ligue a aussi souligné la richesse du banc de touche parisien et donc de son effectif par rapport à celui de Monaco, particulièrement jeune.



Cet élément devrait avoir son importance dans ce sprint final. Quand Emery se permet de ne pas aligner Matuidi d'entrée, Monaco souffre lorsque Fabinho ne constitue plus la paire de milieux défensifs avec Bakayoko. Derrière Mbappé et Germain, aucun attaquant d'envergure ne peut apporter un plus en cas de forfait de Falcao, comme c'est le cas depuis trois semaines.



La situation est sensiblement similaire à Nice, qui devra faire jusqu'à la fin de saison sans Pléa, Cyprien et Baysse. Le moindre nouveau pépin pourrait coûter de nombreux points, comme en janvier puis mi-mars, même si les Aiglons font preuve de ressources insoupçonnées. Balotelli, Eysseric, Le Bihan, Seri, Donis... le sauveur est rarement le même.