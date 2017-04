Dégradations au Parc OL pendant Monaco-PSG : Aulas "en aurait pleuré"

publié le 03/04/2017 à 11:49

"J'ai suivi de très près ces événements. La finale était magnifique. Les deux équipes, et surtout le PSG, ont délivré un match fantastique. Par contre, on a eu dans les tribunes des choses qu'on aimerait ne jamais voir puisque c'était de la dégradation pour de la dégradation". Quelques heures après la finale de la Coupe de la ligue opposant Monaco au Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas est apparu très remonté.



Des sièges et des WC ont été vandalisés par des supporters parisiens au sein du Parc OL, qui accueillait la rencontre. "Ce sont des choses difficiles à supporter", poursuit le président du club de l'Olympique Lyonnais, qui évoque une centaine de sièges et des sanitaires tout neufs détruits. "Pas par dépit, mais avec la volonté de casser ce qui appartient à nos supporters. Ça fait aussi très, très mal. J'en aurais pleuré hier soir (samedi soir, ndlr)".

Une tribune du Parc OL a été dégradée par des supporters parisiens hier soir. pic.twitter.com/vocQdlXD93 — Actu Foot (@ActuFoot_) 2 avril 2017

Jean-Michel Aulas réclame maintenant des "sanctions très, très graves parce que le football ne peut se développer et se jouer dans ces conditions-là alors que tout avait été parfait", déplore le président de l'OL. D'autre part, il estime le coût des dégâts à "plusieurs centaines de milliers d'euros", mais "c'est plus qu'un problème de dédommagement", confie-t-il. "La ligue fera ce qui est nécessaire (...). Mais ça ne remplacera jamais cette vision de désolation que j'ai, puisque j'ai visité les lieux hier soir (samedi soir, ndlr) très tard. C'est dommage après avoir vu d'aussi belles choses", a-t-il regretté.

La réponse de la Ligue de football professionnel ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué publié dimanche 2 avril, l'institution demande aux dirigeants parisiens de "payer les importants dégâts occasionnés".