publié le 01/03/2017 à 20:30

"La chance, c'est qu'on joue mercredi", estimait Dimitri Payet après la correction infligée par le PSG dimanche 26 février. Le problème, c'est que c'est contre Monaco, qui a déjà corrigé 8-1 l'OM en deux matches de L1 (4-0 à Louis II, 4-1 au Vélodrome). Seul espoir pour les hommes de Rudi Garcia, ils n'affrontent pas exactement le même adversaire.



Dans les jours et les semaines à venir, l'équipe qui a le plus joué en Europe (44 matches) doit défendre sa première place en L1, penser à la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG (le 1er avril à Lyon) et surtout au 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, avec deux buts à remonter le 15 mars. Leonardo Jardim a donc procédé à plusieurs changements par rapport à son équipe type.

Kamil Glik et Radamel Falcao sont remplacés par Andrea Raggi et Kylian Mbappé, Fabinho par Moutinho, Bernard Silva par Nabil Dirar, Thomas Lemar par Jorge, Morgan De Sanctis aligné dans les buts. Mais même remanié, ce Monaco à de quoi infliger une nouvelle déconvenue à l'OM. Pour l'éviter, Garcia a opté pour une défense à 5, ce qui lui avait réussi à Paris en octobre pour ses débuts (0-0).

35e - Pelé joue avec le feu avec cette relance à la main, Monaco n'en profite pas.



33e - Centre de Moutinho à destination de Mbappé, Sertic intervient pour dégager le danger.



31e - Germain reste au sol après un contact sans le ballon avec Doria. L'attaquant monégasque reprend son souffle. Le jeu repart.



30e - Marseille ne parvient plus à réaliser une seule action offensive.



28e - Bakayoko récupère le ballon au milieu de 3 Marseillais et tente une frappe en force. Au dessus.



26e - Centre de Dirar bien capté au 1er poteau par Pelé. Monaco commence à confisquer le ballon.



25e - Germain passe devant Doria mais sa tête est trop croisée.



24e - Payet bascule le jeu côté gauche sur Bedimo. L'ancien Lyonnais, bien pris, perd le ballon.



22e - Mbappé percute côté gauche de la surface, le centre de la jeune pépite est trop long.



21e - Marseille tente de réagir mais Payet se voit contré par Bakayoko au moment de tenter une frappe.



18e - MONACO OUVRE LE SCORE. Moutinho frappe le coup franc, le mur s'ouvre, le ballon, légèrement touché par le genou de Thauvin, heurte le poteau puis rebondit sur Pelé et termine sa course dans les filets. 0-1.



17e - Excellent coup franc à venir pour Monac. Jorge, le nouveau Brésilien de l'ASM a été touché par Vainqueur.



16e - Frappe cadrée de Thauvin mais trop écrasée pour tromper le gardien monégasque.



14e - Germain ne peut reprendre le centre à ras de terre de Mbappé.



13e - 3e corner marseillais. Il est vite joué. Monaco se dégage par Mbappé.



11e - Frappe enroulée de Thauvin, De Sanctis se couche bien sur sa droite.



10e - Nouveau corner pour l'OM, à gauche cette fois, après une accélération de Thauvin. Payet le frappe pour la tête de Thauvin. C'est à côté.



8e - L'OM obtient à son tour son 1er corner, grâce à Sakai. Tête de Doria au dessus.



6e - Décalage de Moutinho pour Dirar, qui obtient le 1er corner de la partie en faveur de Monaco. Touré parvient à placer sa tête, aisément captée par Pelé.



4e minute - Bien en place, les Phocéens squattent la moitié de terrain monégasque, sans danger pour l'instant.



2e minute - Première intervention de De Sanctis pour capter facilement un centre venu de la droite.



21h06 - C'est parti, les Marseillais ont donné le coup d'envoi et tentent une première approche de la surface monégasque avec beaucoup d'engagement. C'est repoussé.



21h05 - L'OM est finalement organisé en 5-4-1 avec Njie en pointe, Payet et Thauvin sur les côtés, Vainqueur et Lopez au milieu.



21h03 - Entrée des joueurs sur la pelouse d'un Vélodrome garni aux deux-tiers environ.



20h59 - Le PSG et Guingamp ont décroché leur qualification pour les quarts, Avranches et Strasbourg disputent actuellement la 2e mi-temps de la prolongation.



20h54 - Coup d'envoi à 21h05.



20h41 - Le 11 de départ de Monaco : De Sanctis - Touré, Jemerson, Raggi, Mendy - Dirar, Moutinho, Bakayoko, Jorge - Mbappé, Germain.



20h36 - Le 11 de départ de l'OM : Pelé - Sakai, Rolando, Sertic, Doria, Bedimo - Vainqueur, Lopez - Thauvin, Njie, Payet.



20h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cet avant-dernier match des 8es de finale de la Coupe de France 2016-2017.

Coupe de France : résultats et programme des 8es de finale

Mardi 28 férier

Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2) : 2-0

CA Bastia (N) - Angers (L1) : 0-1

Bordeaux (L1) - Lorient (L1) : 2-1



Mercredi 1er mars :

Quevilly (NAT) - Guingamp (L1) : 1-2

Avranches (NAT) - Strasbourg (L2) : 1-1 a.p., 6 t.a.b. à 5

Niort (L2) - PSG (L1) : 0-2

21h05 : Marseille (L1) - Monaco (L1)



Jeudi 2 mars :

21h00 : Bergerac (CFA) - Lille (L1)