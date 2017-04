publié le 03/04/2017 à 11:33

Des 11 titulaires sur la pelouse du FC Barcelone ce triste soir du mercredi 8 mars côté parisien, deux semblent depuis payer l'addition. Comme face à Lyon lors de la 30e journée de Ligue 1, Lucas et Blaise Matuidi n'ont eu droit qu'à quelques minutes en fin de match samedi 1er avril lors de la victoire en finale de Coupe de la Ligue contre Monaco (4-1).



Le scénario de cette rencontre ne risque pas de faire changer d'avis Unai Emery, Marco Verratti, Thiago Motta et Adrien Rabiot rayonnant dans l'entrejeu, Angel Di Maria virevoltant sur le front de l'attaque. Plus que celui du Brésilien de 24 ans, c'est l'avenir du Français de 29 ans qui s'inscrit en pointillé au surlendemain de la mise au point parisienne. Selon Le Parisien, l'hypothèse d'un départ l'été prochain prend chaque jour un plus d'épaisseur.

Parisien depuis l'été 2011 après trois saison à Troyes et quatre saisons à Saint-Étienne et , Blaise Matuidi sera en fin de contrat en juin 2018. Retenu par son président à la fin du dernier mercato alors qu'il semblait tout proche de la Juventus Turin, il a bien reçu une proposition de prolongation fin octobre. Mais celle-ci lui proposait un salaire inférieur aux 770.000 brut mensuels actuellement perçus, d'où son refus. Depuis, aucune nouvelle offre ne lui est parvenue.



Fragilisé en club comme en sélection avec l'émergence de N'Golo Kanté, Adrien Rabiot mais aussi Tiémoué Bakayoko, le numéro 14 parisien semble à un tournant de sa carrière. La Juve pense-t-elle encore à lui ? Se dirige-t-on vers un rebond en Angleterre ? Le départ de ce symbole du projet qatari est-il inéluctable ? Les prochains choix d'Unai Emery dans le sprint finale en Ligue 1 et en Coupe de France seront aussi scrutés à cette aune.

André Silva dans le viseur ?

Dans le sens des arrivées, c'est le nom du Portugais André Silva qui est évoqué lundi 3 avril du côté du PSG, qui serait en concurrence avec... l'OM sur ce dossier. C'est ce qu'annonce le journal lusophone Record. Le jeune attaquant du FC Porto (21 ans), international portugais, a déjà inscrit 15 buts en 25 matches de championnat et 5 en 10 de Ligue des champions. Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros.