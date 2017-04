publié le 24/04/2017 à 19:12

Palpitant en Ligue 1 et toujours indécis à quatre journées de la fin pour les Parisiens, cinq pour les Monégasques, le duel à distance entre le club de la capitale et celui de la Principauté se poursuit par un nouvel affrontement direct, mercredi 26 avril. Le 1er avril dernier, le PSG s'offrait une quatrième Coupe de la Ligue en donnant la leçon à une ASM privée de Falcao et Bakayoko (4-1, buts de Draxler, Di Maria et un doublé de Cavani contre une égalisation de Lemar).



D'impact psychologique il n'y a point eu depuis. Comme Paris, Monaco a remporté tous ses matches, y compris en Ligue des champions. Celle-ci sera d'ailleurs dans les têtes des joueurs de Leonardo Jardim à une semaine de la demi-finale aller contre la Juventus Turin. L'entraîneur Portugais étant bien décidé à conquérir aussi le titre de champion de France, il y a de fortes chances qu'il fasse largement tourner son équipe à trois jours de la réception de Toulouse.

De son côté, Unai Emery devra sans doute se passer de Pastore, touché à une cuisse contre Montpellier. En cas de qualification, Paris disputera le samedi 27 mai prochain sa troisième finale de suite en Coupe de France (victoire en 2015 et 2016), compétition dont il co-détient le record de victoires avec Marseille. Finaliste malheureux en 2010... contre le PSG (1-0 après prolongation), Monaco a remporté la Coupe de France à cinq reprises, la dernière fois en 1991.

Angers en finale 60 ans après ?

Moins clinquante sur le papier, la première demi-finale s'annonce indécise entre Angers et Guingamp, mardi 25 avril (21h00). 60 ans après sa seule finale, perdue contre Toulouse (6-3) en 1957, le SCO rêve de faire mieux qu'en 2011 et 2014 (demie). Problème pour les Angevins, il se frottent à un spécialiste de l'épreuve. Finaliste en 1997, l'En Avant a beaucoup grandi depuis et soulevé la Coupe en 2009 et 2014.



Avec des équipes remaniées, le 14e (Angers) et le 10e de Ligue 1 se sont inclinés en amont de cette demie, respectivement à Dijon (3-2) et à Lille (3-0). Leur dernier affrontement remonte au 18 mars, avec un succès 3-0 du SCO sur sa pelouse. Au match aller en championnat, fin octobre, les Bretons s'étaient imposés 1-0. Au tour précédent, l'équipe de Stéphane Moulin s'est défaite de Bordeaux (2-1). Celle d'Antoine Kombaouaré a décroché sa qualification à Cannes contre Fréjus - Saint-Raphaël (0-1), club de CFA.

Couipe de France : le programme des quarts de finale

Mardi 25 avril :

21h00 : Angers-Guingamp



Mercredi 26 avril :

21h05 : PSG-Monaco



Finale :

Samedi 27 mai au Stade de France à 21h00