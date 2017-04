publié le 23/04/2017 à 23:17

Il a fallu attendre une demi-heure de jeu, il est vrai pas exceptionnelle, pour voir enfin les talents du Real Madrid et surtout du FC Barcelone à l'oeuvre. Les joueurs de Zinedine Zidane accueillaient les Catalans pour le 233e "Clasico" de l'histoire (2-3) commune de ces deux équipes dans le cadre de la 33e journée de Liga.



Le premier but fut l'oeuvre de Casemiro, milieu défensif du Real. Sur un corner mal renvoyé par la défense du Barça, Marcelo a récupéré le ballon pour envoyé un centre au second poteau vers Sergio Ramos. La reprise de volée du capitaine des Merengue a tapé le poteau avant que le ballon ne reviennent sur le Brésilien qui n'avait plus rien ni personne pour le contrer.

Le superbe but de la rencontre est signé Lionel Messi. Sur une action jouée à trois avec Ivàn Rakitic et Luís Suárez, l'Argentin a hérité du ballon à l'entrée de la surface. Son contrôle a d'abord éliminé Lukas Modric avant de crocheter, dans un espace infime, Dani Carvajal. Sa frappe croisée a déposé Keylor Navas, portier de la Maison Blanche.

[VIDEO] #ElClasico : Rakitic donne l'avantage à Barcelone d'une énorme frappe ¿¿https://t.co/dXxAy2tXIe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 avril 2017

Dans la dernière seconde de la rencontre, la "Pulga" a éteint tout espoir de victoire chez les Madrilènes d'une frappe parfaitement logée au ras du poteau de Navas.