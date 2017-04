Cristiano Ronaldo et Karim Benzema en avril 2017

publié le 23/04/2017 à 20:25

En cas d'échec, ce dimanche 23 avril (20h45) dans le "Clasico", l'ère Luis Enrique sur le banc du FC Barcelone pourrait se terminer par la pire saison de son passage. Déjà éliminés de la Ligue des champions (par la Juventus Turin en quarts de finale), les partenaires de Lionel Messi seraient distancés de six points par le Real Madrid (à qui il manque, en plus, un match à jouer).



Pour ce 233e match entre les deux plus grands clubs espagnols, les absences sont de poids. Gareth Bale, tout juste remis d'une blessure, devrait débuter à moins que Lucas Vasquez lui soit préféré. Pepe, défenseur central portugais est lui forfait. À Barcelone la "MSN" sera privée de sa dernière lettre. Suspendu pour comportement antisportif la semaine dernière, Neymar est absent. Arda Turan est lui blessé.

Lors de la phase aller, au Camp Nou, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de un but partout. Zinedine Zidane n'a encore jamais perdu contre les Catalans en tant que coach du Real. C'est en revanche la première fois qu'il les affronte à domicile.