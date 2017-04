Monaco - Saint-Étienne : la date du match en retard fixée

publié le 20/04/2017 à 19:13

La Ligue de football professionnel va donc bien faire une exception à la règle générale de son règlement, qui stipule à l'article 514 qu'un match à rejouer doit l'être "avant les deux dernières journées de championnat". La rencontre Monaco - Saint-Étienne, comptant pour la 31e journée et reportée en raison de la participation de l'ASM à la finale de la Coupe de la Ligue ce week-end là face au PSG, aura lieu le mardi 16 mai ou le mercredi 17 mai, entre la 37e et la 38e et dernière journée de Ligue 1, prévues les samedi 13 et 20 mai, a annoncé jeudi le directeur général de la LFP Didier Quillot.



La date du 16 ou du 17 mai sera fixée en fonction du parcours de Lyon en Europa League. Si l'OL est qualifié pour les demi-finales (matches les jeudi 4 et 11 mai), l'avant-dernière journée du championnat sera décalée au dimanche 14 mai et le match en retard Monégasques et Verts se jouera le mercredi 17 mai. Quoi qu'il en soit, le PSG pourrait tirer profit de cette situation en ayant disputé, et remporté sur le fil, son match en retard contre Metz dès mardi 18 avril. Dès ce week-end contre Montpellier, les Parisiens ont la possibilité de prendre trois longueurs d'avance sur leurs concurrents et ainsi de leur mettre la pression avant leur déplacement à Lyon.