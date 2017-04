publié le 21/04/2017 à 11:30

Comme en 1998, Monaco retrouvera la Juventus Turin en demi-finale de la Ligue des champions le mardi 2 ou le mercredi 3 mai pour le match aller, le mardi 9 ou le mercredi 10 mai pour le retour. Ainsi en a décidé l'ancien attaquant gallois de Liverpool Ian Rush vendredi 21 avril lors du tirage au sort. La première manche aura lieu en Principauté, la deuxième en Italie.



Il y a 19 ans, les Bianconeri l'avaient emporté 6-4 sur l'ensemble des deux matches (4-1 sur leur pelouse, défaite 3-2 au stade Louis-II. Les retrouvailles avaient eu lieu il y a deux ans, en quart de finale, pour une nouvelle qualification italienne (1-0 à Turin, 0-0 à Monaco). La Juve s'était ensuite inclinée en finale contre le Barça.

Meilleure défense de la compétition cette saison (deux buts encaissés), la Juventus est invaincue à domicile depuis le 24 août 2015, soit 44 matches d'affilée. Mais avec son équipe si talentueuse, alliant rapidité, technique, physique, Monaco, ses pépites Kylian Mbappé, Benjamain Mendy, Thomas Lemar, Bernard Silva et ses expérimentés Radamel Falcao ou Kamil Glik a les moyens de rivaliser.

Énième derby entre le Real et l'Atlético de Madrid

L'autre affiche du dernier carré proposera donc un énième derby entre le Real et l'Atletico Madrid, après les deux finales de 2014 et 2016 à chaque fois remportées par le Real, sacré au total onze fois dans la grande compétition européenne, un record. Zinédine Zidane, qui a gagné la Ligue des champions pour sa première saison sur le banc du Real la saison passée, rêve lui d'égaler une marque historique. Seul Arrigo Sacchi a remporté sur le banc deux Ligues des champions successives avec le même club, l'AC Milan en 1989 et 1990.

Revivez le tirage au sort :

12h18 - Monaco jouera son match retour à Turin.



12h17 - Première boule tirée : Real Madrid. L'adversaire du tenant du titre : l'Atlético de Madrid. Ce sera donc la Juve pour Monaco.



12h14 - L'ancien attaquant gallois de Liverpool Ian Rush va procéder au tirage au sort. Pour lui, Monaco est une équipe "excitante".



12h11 - Giorgio Marchetti, le directeur des compétitions de l'UEFA, rappelle la procédure de ce tirage intégral.



12h08 - Ludovic Giuly, Pavel Nedved, Emilio Butragueno et Clemente Villaverde, les représentants des 4 clubs, sont invités à monter sur scène.



12h06 - Focus sur les quatre demi-finalistes à travers de nouvelles images de leurs parcours.



12h05 - Le trophée va prendre la direction du Pays de Galles et parcourir le pays jusqu'à la finale.



12h03 - Le Premier ministre du Pays de Galles invité sur scène pour faire part de son "impatience" d'accueillir cette finale le samedi 3 juin.



12h02 - Une vidéo sur la ville de Cardiff, hôte de la finale, est diffusée dans l'auditorium de l'UEFA.



12h00 - Début de la cérémonie en Suisse.



11h58 - L'ancien joueur Laurent Fournier estime que le meilleur tirage pour l'ASM serait le Real Madrid avec match retour à Louis-II.



11h56 - Ludovic Giuly est présent aux côtés de Vadim Vasilyev, le vice-président de Monaco, à Nyon.



11h53 - À l'aller comme au retour contre Manchester City et Dortmund, Kylian Mbapé a trouvé le chemin des filets. À seulement 18 ans...



11h48 - Monaco a déjà atteint les demi-finales de la Ligue des champions à trois reprises par le passé. En 1994, le club de la Principauté fut stoppé par le Milan AC (3-0 en Italie), en 1998 par la Juventus Turin (4-1 en Italie, 3-2 à Louis-II). En 2004, Il y eu la qualification au bout contre Chelsea (3-1 en Principauté, 2-2 au retour).



11h43 - Revoici les trois buts de Monaco contre le Borussia Dortmund à l'aller et au retour.



11h37 - Les matches aller sont prévus les mardi 2 et mercredi 3 mai, les matches retours les mardi 9 et mercredi 10 mai. La finale doit se tenir le samedi 3 juin à Cardiff.



11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort effectué depuis Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.