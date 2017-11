Allemagne-France : comme une victoire pour les Bleus

publié le 14/11/2017 à 22:43

La victoire n'est finalement pas au bout. Mais nul doute que Didier Deschamps et ses joueurs repartiront de Cologne heureux, sereins, fiers, toujours plus ambitieux pour le grand événement dans leur ligne de mire, cette Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet). À deux reprises ils ont mené au score sur la pelouse des champions du monde en titre, ces Allemands qui avaient survolé leur groupe de qualification (10 matches, 10 victoires), quand les Bleus allaient la chercher aux forceps en Bulgarie et contre la Biélorussie.



Dans les cordes durant les trois premières minutes, les Français, en 4-3-3 avec Lacazette en pointe entouré de Mbappé et Martial, affichent ensuite un visage rayonnant, confisquant le ballon, multipliant les offensives sur le but de Trapp. Comme un symbole, ils trouvent la faille en premier sur un bijou collectif conclu par Lacazette après un festival de Martial (34e).

Les Allemands reviennent au score peu après la reprise, par Werner bien lancé dans la profondeur par Özil (56e). Avec un excellent Draxler à la baguette, les hommes de Joachim Lôw reprennent le contrôle du milieu, manquent de peu de prendre l'avantage sur un coup franc sur la barre de Kroos (69e).

Martial manque le but du 3-1

Le football n'est-il pas un jeu qui se joue à 11 et où ils finissent toujours par gagner ? Non. Mbappé profite d'un mauvais replacement de la défense de la Mannschaft pour lancer Lacazette vers le but. Doublé de l'attaquant d'Arsenal (71e), qui profite de l'absence de Giroud pour marquer des points, enfin. Martial manque le but du 3-1 mais personne ne lui en voudra vraiment. Certes, au bout du temps additionnel, Stindl arrache le 2-2 et sauve la face des Allemands. L'important n'est sûrement pas là.



Les Bleus avaient un test majeur à négocier, l'un des plus révélateurs avec le Brésil et l'Espagne. Même sans les cadres Pogba, Kanté, Lloris (blessés), Griezmann (remplaçant), ils se sont prouvés qu'ils pouvaient rivaliser, et donc prétendre à la couronne mondiale l'été prochain. La charnière Varane-Umtiti a éteint toutes les occasions en première période, le trio Tolisso-Rabiot-Matuidi rivalisé avec Kroos, Khedira et Özil. Devant, Mbappé a confimé la belle impression laissée face au Pays de Galles.



Après cette ultime rencontre de l'année civile, les Bleus se retrouveront en mars pour les deux derniers matches amicaux avant que Deschamps ne dévoile sa liste, début mai. Il y aura une autre série de matches de préparation avant le coup d'envoi du Mondial, au plus tôt le samedi 15 juin pour les Bleus.

Fiche technique :

Match amical

À Cologne (RheinEnergieStadion): Allemagne et France 2 à 2 (mi-temps: 0-1)

Spectateurs : 30.000

Arbitre : C. Çakir (TUR)

Buts :

Allemagne : Werner (56), Stindl (90+3)

France : Lacazette (33, 71)

Avertissement :

Allemagne : Wagner (87)

Les équipes :

Allemagne : Trapp - Can (Stindl 83), Süle, Hummels (Rüdiger 46), Plattenhardt - Özil, Kroos, Gündogan (Götze 65), Khedira (cap) (Rudy 75), Draxler - Werner (Wagner 85)

Entraîneur : Joachim Löw

France : Mandanda - Jallet (Pavard 64), Varane (cap), Umtiti, Digne (Kurzawa 82) - Tolisso, Rabiot, Matuidi (N'Zonzi 64) - Kylian Mbappé, Lacazette (Griezmann 75), Martial

Entraîneur: Didier Deschamps