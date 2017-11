France-Pays de Galles : les Bleus engrangent de la confiance

publié le 10/11/2017 à 22:49

Deux buts, les montants gallois touchés à quatre reprises, des enchaînements Griezmann-Mbappé de grande classe, un Mandanda sollicité et présent... Les motifs de satisfaction seront nombreux pour Didier Deschamps à l'issue de ce premier match de préparation en vue de la prochaine Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juin). Le sélectionneur a pu aligner une équipe quasiment type en l'absence de nombreux cadres durant 45 minutes, lancer dans le grand bain Benjamin Pavard et Steven Nzonzi, voir un Griezmann omniprésent durant une heure marquer un but sublime, Giroud lui aussi trouver la faille. De très bon augure avant de se rendre en Allemagne, mardi 14 novembre (20h45).





Pendant que l'Italie jouait son barrage aller en Suède pour finalement s'incliner 1-0 (match retour lundi 13 novembre à Milan, sans Verratti, averti), les Bleus avançaient sur la pelouse du Stade de France détendus, avec la seule envie de séduire public et sélectionneur. D'entrée, Mbappé et Coman déboulaient sur les côtés. Derrière un Griezmann à la baguette, Tolisso et Matuidi maîtrisaient l'entrejeu, ne laissant quasiment aucun espace à des Gallois privés de Gareth Bale et de ballons. Et sur leurs rares percées, Koscielny et Umtiti se montraient intraitables.

Giroud à une longueur de Papin, deux de Zidane

Mbappé, une nouvelle fois titularisé à droite, allumait une première mèche à la 10e minute : frappe sèche détournée miraculeusement par Hennessey sur sa barre. Huit minutes plus tard, Tolisso adressait une superbe passe lobée dans la surface à Griezmann. Reprise acrobatique sans contrôle du gauche. 1-0. Le score n'évoluera pas jusqu'à la pause malgré une possession de 64%. Côte gallois, rien ou presque : une seule frappe (36e) bien captée par Mandanda. Le gardien de l'OM, titulaire en l'absence de Hugo Lloris, aura plus à s'employer au retour des vestiaires, avec deux parades coup sur coup (66e) après un triple changement bénéfique pour les "Dragons".



Cinq minutes plus tard, les Bleus parvenaient à se mettre à l'abri. Servi par Mbappé, Giroud voyait sa frappe du gauche contrée par le postérieur de Chester (71e) filer au fond des filets. Le voilà à une longueur de Jean-Pierre Papin, deux de Zinédine Zidane. Coman avait trouvé le poteau une deuxième fois à la 48e minute. Umtiti (76e) et Pavard l'imiteront (79e) dans une fin de match de nouveau à sens unique. Seule fausse note : les sifflets du Stade de France lors de l'entrée du Marseillais Florien Thauvin. Vivement le test face à l'Allemagne. Vivement la Russie.

Fiche technique :

Match amical

À Saint-Denis (Stade de France): France bat Pays de Galles 2 à 0 (mi-temps: 1-0)

Spectateurs : 75.000

Arbitre : Manuel De Sousa (POR)

Buts :

France : Griezmann (18), Giroud (72)

Avertissement :

Pays de Galles : Allen (54)

Les équipes :

France : Mandanda - Jallet (Pavard 46), Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Mbappé (Thauvin 84), Tolisso (N'Zonzi 46), Matuidi (cap), Coman (Martial 73) - Griezmann (Fekir 64), Giroud (Lacazette 73)

Entraîneur: Didier Deschamps

Pays de Galles : Hennessey - Chester, Williams (cap), Davies (Ampadu 64) - Gunter, Allen, Ledley (Woodburn 64), King (Brooks 64), Taylor - Ramsey, Vokes (Lawrence 83)

Entraîneur : Chris Coleman