publié le 14/11/2017 à 19:40

10 matches, autant de victoires, 43 buts marqués, 4 encaissés. L'Allemagne a survolé son groupe de qualification vers le Mondial en Russie, ne faisant qu'une bouchée de l'Irlande du Nord, la République tchèque, la Norvège, l'Azerbaïdjan et Saint-Marin. Entre temps, en juin dernier, la Nationalmannschaft s'est offert pour le plaisir la Coupe des Confédérations en juin dernier, avec un groupe largement rajeuni (victoire sur le Mexique en demie, sur le Chili en finale).



Quatre jours après un succès encourageant sur le Pays de Galles (2-0), quel meilleur adversaire pour se tester côté français à sept mois du coup d'envoi de l'immense événement de l'été prochain ? Même amoindri par les absences sur blessure de Lloris, Mendy, Sidibé, Kanté, Pogba ou Giroud, les Bleus vont avoir une idée de ce qui les sépare encore ou non d'un statut de candidat au titre en Russie.

Après cette ultime rencontre de l'année civile, les Bleus se retrouveront en mars pour les deux derniers matches amicaux avant que Deschamps ne dévoile sa liste. Pour l'essentiel des joueurs alignés à Cologne, c'est donc l'une des dernières occasion, peut-être la dernière, de marquer des points. Certains peuvent parallèlement perdre gros.

Les équipes de départ :

Allemagne : Trapp - Can, Hummels, Süle, Plattenhardt - Kroos, Khedira (cap.) - Gündogan, Özil, Draxler - Werner



France : Mandanda - Jallet, Varane (Cap.), Umtiti, Digne - Tolisso, Rabiot, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Martial

Le film de la soirée :

20h26 - Le latéral gauche Marvin Plattenhardt (25 ans), lui, joue au Hertha Berlin.



20h23 - Tino Werner, l'avant-centre allemand, est âgé de 21 ans et évolue au Red Bull Leipzig, 2e du championnat la saison dernière. Il compte déjà 5 buts en 8 sélections.



20h18 - Revivez les larmes de Gianluigi Buffon après l'élimination face à la Suède en barrages.



20h10 - 29 pays ont leur billet pour le Mondial. Il n'en reste donc que 3 à distribuer après l'élimination de l'Italie.



20h03 - Bixente Lizarazu attend ce test avec grande impatience pour savoir si les Bleus ont le niveau pour être champions du monde l'été prochain. Il juge aussi les critiques contre Didier Deschamps injustes.



19h55 - La France mène 13 à 9 face à la Mannschaft (6 matches nuls). En Coupe du monde, les Allemands mènent 2-1 (1 nul).



19h50 - Pas de surprise côté français : Mandanda - Jallet, Varane (Cap.), Umtiti, Digne - Tolisso, Rabiot, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Martial.

La composition de nos Bleus pour ce #ALLFRA ! pic.twitter.com/xqVHRaxRGb — Equipe de France (@equipedefrance) 14 novembre 2017

19h49 - Le 11 de départ allemand est connu : Trapp - Can, Hummels, Süle, Plattenhardt - Kroos, Khedira (cap.) - Gündogan, Özil, Draxler - Werner.



19h46 - Le dernier match entre Français et allemands remonte au 7 juillet 2016 en demi-finale de l'Euro. Bien que sérieusement dominés, les Bleus s'étaient imposés 2-0 grâce à un doublé de Griezmann (45e+2 sur penalty, 72e).

19h40 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 29e confrontation entre l'Allemagne et la France, la 24e en amical.