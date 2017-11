VIDÉO - Allemagne-France : le but d'Alexandre Lacazette

publié le 14/11/2017 à 21:55

L'équipe de France a ponctué son année 2017 mouvementée en allant décrocher un très bon match nul (2-2) à Cologne face à l'Allemagne championne du monde en titre, avec notamment un doublé d'Alexandre Lacazette (33e, 71e). Les Bleus ont même frôlé la victoire : la Mannschaft a égalisé deux fois, grâce à Timo Werner (56e) puis Lars Stindl dans les toutes dernières secondes 93e).



Les Bleus ont ouvert la marque sur une superbe action collective. De la droite, Kylian Mbappé transmet à Corentin Tolisso, qui enchaîne avec Blaise Matuidi. Lucas Digne est seul côté gauche. En une touche, il remet sur Anthony Martial qui élimine Niklas Süle d'un double contact et mystifie Kevin Trapp et décale Lacazette sur sa droite. 1-0. Mérité après a voir confisqué le ballon à des maîtres en la matière.

#ALLFRA

33’ BUUUUUUUUT POUR LES BLEUS !

Matuidi sert Lucas Digne qui centre sans contrôle dans la surface. Martial à la réception réalise un petit festival dans la surface et sert Lacazette qui ouvre le score !

¿¿ https://t.co/OebWhnuj13 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 14 novembre 2017

L’Allemagne a égalisé à la 57ème minute de jeu. Les Bleus étaient pourtant devant le but allemand mais Kylian Mbappé a perdu le ballon et le contre allemand a fait mouche. Mesut Özil a trouvé Timo Werner dans la profondeur. Du droit et de la gauche, le jeune attaquant a trompé Mandanda à ras de terre.

#ALLFRA

56’ L’Allemagne égalise !

Mesut Özil sert Timo Werner à la perfection. L’attaquant du RB Leipzig ajuste Steve Mandanda d’une frappe à ras de terre.

¿¿ https://t.co/hT69W6uibl — Téléfoot (@telefoot_TF1) 14 novembre 2017

Les Bleus ont repris l'avantage à la 71ème minute du jeu, avec un doublé d'Alexandre Lacazette. Mbappé a profité d'un mauvais replacement de la défense allemande, et a servi Lacazette en profondeur. Le Gunner n'a manqué pas son face à face avec Trapp du pied droit à ras de terre.

#ALLFRA

71’ LE DOUBLÉ DE LACAZETTE !!!

Avec un timing parfait, Mbappe lance Lacazette qui s’infiltre au milieu de la défense allemande. Le Gunner ajuste Kevin Trapp du plat du pied ! 2-1 pour la France !

¿¿ https://t.co/sOUqNXWsZ6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 14 novembre 2017

L'Allemagne est revenu une seconde fois au score à la dernière seconde de jeu. Sur une ouverture de Mesut Özil, Mario Götze a remis en une touche de balle pour l'attaquant entrant Lars Stindl, qui a trompé Mandanda au ras du poteau.

#ALLFRA

93’ L’égalisation allemande !

Quel dommage ! A la toute dernière minute, l’Allemagne, sur un dernier de rein, réussit à revenir au score grâce à Lars Stindl ! Match Nul 2-2 entre la Mannschaft et l’Equipe de France ! ¿¿https://t.co/sk1iFzL5lO — Téléfoot (@telefoot_TF1) 14 novembre 2017