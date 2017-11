publié le 13/11/2017 à 15:53

"Un Mondial sans l'Italie : dans notre imaginaire collectif, c'est plus improbable que l'atterrissage place Saint-Pierre d'un aéronef venu de Saturne", écrivait la Gazzetta dello Sport avant le barrage aller face à la Suède. Pour la première fois depuis 60 ans, en 1958, une Coupe du monde pourrait se disputer sans la Squadra Azzura, quatre fois titrée, au bord du précipice après un revers 1-0 dans la banlieue de Stockholm, au terme d'un match insipide vendredi 10 novembre. Et compte-tenu de la suspension de Marco Verratti, averti en Suède, la peur du vide s'est emparé de la "botte".



Finaliste tous les 12 ans depuis 1970 avec deux nouveaux sacres à la clef en 1982 et 2006 après ceux de 1934 et 1938, la Nazionale devrait assurément être au rendez-vous du 15 juillet prochain au stade Loujniki de Moscou, veulent croire les superstitieux.

Les Italiens s'en remettent désormais à San Siro, leur stade fétiche à Milan, où ils n'ont jamais perdu et où quelque 70.000 tifosi pousseront. S'ils mènent 1-0 à l'issue du temps réglementaire l'arbitre lancera une prolongation de deux fois 15 minutes avant une éventuelle séance de tirs au but. Si les Suédois marquent une fois, il faudra en mettre trois.

2 absences en 20 éditions

Une Coupe du Monde sans l'Italie ? Ce ne serait que la 3e fois de l'histoire que cela se produit (pas d'équipe envoyée en 1930, avant l'élimination en qualifications en 1958). Un Mondial sans Gianluigi Buffon ? La dernière fois, c'était en 1994. Au fil de 174 sélections, l'inoxydable gardien (40 ans en janvier prochain) a tout connu sous ce maillot, à commencer par un titre de champion du monde en 2006, et il rêve de disputer l'été prochain ce qui serait sa sixième Coupe du Monde, un record absolu.



Éliminé dès la phase de groupe par le Costa Rica et l'Uruguay en 2014 au Brésil, la Squadra Azzura, finaliste de l'Euro deux ans plus tôt, avait retrouvé des couleurs durant l'été 2016 en France (quart de finale). Un an et demi plus tard, comment a-t-elle pu en arriver là, à ce barrage retour inconfortable, probablement irrespirable ?

Ventura n'y arrive plus

Dès avril 2016, Antonio Conte annonce qu'il quittera le poste de sélectionneur qu'il occupe depuis près de deux ans après l'Euro. Sollicité de toute part, il vient de dire oui à Chelsea. Un quasi-inconnu du grand public, Giampiero Ventura, 69 ans, est choisi pour lui succéder.



La campagne de qualification vers la Russie débute bien, avec un succès en Israël (1-3), un nul (1-1) contre l'Espagne, adversaire le plus redoutable dans ce groupe G, des succès en Macédoine (certes étriqué, 3-2), au Liechtenstein (0-4), sur l'Albanie (2-0) puis à la maison contre le Liechtenstein (5-0). Comme il l'a promis, Ventura opère peu à peu le renouvellement de l'équipe (De Sciglio, Romagnoli, Zappacosta, Belotti, Spinazzola...).

Crise confiance depuis la claque reçue en Espagne

Le 2 septembre dernier, l'Italie dispute la première place du groupe à Santiago Bernabeu. L'Espagne déroule (3-0), la Squadra sombre en 4-4-2 avec les trentenaires Buffon, Bonucci, Barazagli, De Rossi, Candreva, Éder. Deux mois et demi plus tard, il semble que les Italiens ne se sont jamais remis de la claque. Deux victoires sur la plus petite des marges (1-0) contre Israël et en Albanie, et surtout un nul (1-1) à Turin contre la Macédoine assurent la place de barragiste. La confiance, elle, s'envole.



La sélection joue mal. Ventura, sans expérience du très haut niveau et qui semble aujourd'hui à court d'idées, s'entête dans un rigorisme tactique qui laisse systématiquement de côté le plus grand talent offensif du pays, l'ailier napolitain Lorenzo Insigne (26 ans), entré pour le dernier quart d'heure en Suède en tant que... milieu relayeur. El Shaarawy reste en tribune, Balotelli à Nice.

Insigne titulaire ?

Pour le match retour, Insigne devrait être titulaire. Selon de nombreuses sources, plusieurs cadres comme Buffon et Bonucci souhaiteraient par ailleurs que la sélection aborde le rendez-vous en autogestion, quel que soit le système mis en place par Ventura. Barzagli, lui, a proposé "de donner nous aussi quelques coups", après une première manche où les Suédois ont volontiers joué des coudes, comme en témoigne le masque que portera Leonardo Bonucci à Milan.



Les Italiens veulent aussi croire qu'avec un peu de vitesse et d'audace, ils peuvent changer la dynamique de ce barrage, comme la France l'avait fait face à l'Ukraine avant la Coupe du Monde 2014 (défaite 2-0 à l'aller, victoire 3-0 au retour). "Toute la pression est sur l'Italie, qui est une grande nation du foot, leur a répondu le capitaine suédois Andreas Granqvist (...) . Nous n'avons rien à perdre. On sait que ne pas prendre de but nous amènera au Mondial et c'est ce que l'on compte faire". La Suède n'a plus disputé de Mondial depuis 2006.