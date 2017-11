VIDÉO - En larmes, Buffon fait ses adieux au Mondial et à sa carrière internationale

publié le 14/11/2017 à 03:36

Terminer sa carrière sur un record, une sixième Coupe du Monde, Gianluigi Buffo en rêvait. Mais le gardien de l'équipe d'Italie a dû dire adieu au Mondial 2018 après le nul (0-0) face à la Suède en barrage, lundi 13 novembre. Le gardien italien de 39 ans, qui incarne la Squadra Azzurra depuis 20 ans et 175 sélections, a dans la foulée de cet échec annoncé la fin de sa carrière internationale.



"Je suis désolé, désolé, désolé. Pas pour moi mais pour tout le football, parce que nous avons échoué et même d'un point de vue social ça peut être vraiment important", a dit Buffon, en larmes, à la télévision italienne.

"C'est le seul regret que j'ai. Pas d'arrêter, parce que le temps passe et que c'est normal que ça se passe comme ça. Je regrette juste que mon dernier match en sélection coïncide avec cette élimination", a-t-il ajouté. "Je laisse des garçons qui feront parler d'eux, que ce soit (Mattia) Perin ou (Gianluigi) Donnarumma. J'embrasse tous ceux qui m'ont soutenu", a-t-il encore dit.

Le long voyage de Buffon (39 ans) avec la Nazionale a débuté il y a pile 20 ans, déjà en barrage de qualification pour le Mondial, et ses équipiers s'appelaient alors Costacurta, Albertini ou Ravanelli. Sous la neige de Moscou, Gianluca Pagliuca s'était blessé et l'entraîneur Cesare Maldini n'avait pas eu d'autre choix que de se tourner vers le très jeune Buffon : "Tu te sens d'entrer ?"



Il est entré, il a été bon, comme presque toujours depuis, et il n'a plus jamais vraiment quitté cette équipe, remplaçant d'abord, puis titulaire et enfin capitaine, remportant avec elle la Coupe du Monde 2006.