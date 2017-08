Le journal des sports : Nice affronte Naples

publié le 16/08/2017 à 10:04

Nice a rendez-vous avec le repère bouillant de Naples. 60.000 supporters ont pris rendez-vous pour ce barrage aller de la Ligue des champions, ce mercredi 16 août. Après le match retour prévu mardi prochain, le perdant de la confrontation sera reversé en face du groupe d'Europa Ligue. C'est l'heure pour Nice d'entrer dans la cour des grands. Mais, privé de ses stars Balotelli et Sneijder, le match s'annonce déséquilibré face aux napolis.



Le défenseur du Gym Christophe Jallet, se veut pourtant rassurant : "Il y a aussi de très bons joueurs qui sont capables de relever le challenge, on l'a vu contre l'Ajax au tour précédent. On a un groupe qui est homogène, qui est solidaire et qui fera tous les efforts nécessaires pour essayer de ramener le meilleur résultat", a-t-il déclaré. Privés de leurs supporters, interdit de déplacement, les rouges et noirs n'auront pas grand-chose à perdre sur les pentes du Vésuve, si ce n'est préserver l'espoir en vue du match retour.

À écouter également dans ce journal

- Ligue des champions : 5 matchs ont eu lieu mardi soir à l'occasion du match aller des barrages de la ligue des champions.

- Les choses pourraient s'accélérer pour Blaise Matudi pour la Juventus Turin. Le milieu de terrain de 30 ans pourrait quitter le PSG.



- Qui de Lionel Messi, Christiano Ronaldo, ou Gianluigi Bouffon va être élu joueur de l'année par l'UEFA ?



- Christiano Ronaldo est suspendu 5 matchs pour avoir poussé un arbitre.



- Tignes : un meeting d'athlétisme est organisé avec deux épreuves au programme : le saut en longueur et le triple saut.



- Renaud Lavillenie a réussi son meilleur saut de la saison mardi 15 août à Varsovie en Pologne. Il a franchi une barre à 5,91 mètres.