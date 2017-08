publié le 15/08/2017 à 09:45

L'équipe de France d'athlétisme est de retour, avec le sourire, des mondiaux de Londres. Aujourd'hui, l'heure est aux aveux pour Renaud Lavillenie. Ce mardi 15 août, le perchiste se confie au journal l'Équipe. Il explique pourquoi sa saison a été compliquée et pourquoi il n'a pas pu faire mieux qu'une médaille de bronze la semaine dernière.



À l'automne dernier, il a été obligé de se faire opérer du genou droit après un accident de moto. "J'ai payé ma connerie", estime-t-il. "On m'a retiré un bout de ménisque", explique-t-il au quotidien sportif.

Mais cette médaille de bronze à la perche a tout de même contribué au bon bilan de la France. La délégation tricolore repart avec cinq médailles dont trois en or lors de ces mondiaux. De bons mondiaux dont veut s'inspirer Tony Estanguet, le co-président de Paris 2024.

À écouter également dans ce journal

- Fin de la 3e journée de Ligue 2 de football et les Merlus tiennent leur première victoire ! Premier succès sous l’ère Mickael Landreau. Après deux matches nuls en Championnat et une qualification aux tirs au but en Coupe de la Ligue, Lorient a gagné à domicile 3-0 face à Châteauroux.



- Le Real Madrid va commencer sa saison de Liga sans Cristiano Ronaldo. Après son expulsion dimanche soir durant le match aller de la Supercoupe d'Espagne, Cristiano Ronaldo a prit cinq matches de suspensions. Le Portugais a reçu un match de suspension pour son carton rouge, et quatre pour avoir poussé l'arbitre de la rencontre.



- Le milieu de terrain brésilien Paulinho va signer au FC Barcelone pour 40 millions d'euros, c'est le premier recrutement du club catalan depuis le départ de Neymar au Paris SG pour la somme record de 222 millions d'euros.



- En tennis, deux forfait aux Masters 100 de Cincinnati. Gaël Monfils est malade, il a renoncé a jouer cette nuit a quelques heures de son entrée en lice dans le tournoi. Auparavant, le Suisse Roger Federer, blessé, a lui aussi déclaré forfait. Conséquence : Rafael Nadal redeviendra numéro 1 mondial dès lundi prochain. L'Espagnol n'avait plus était au sommet du tennis mondial depuis 3 ans. Pour nos Français à Cincinnati, Kristina Mladenovic s'est fait éliminer dès le premier tour par une Australienne. Ça passe en revanche pour Gasquet ! Victoire 6-4 6-4 face a Smith.