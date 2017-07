publié le 10/07/2017 à 10:41

Après avoir célébré son mariage en grande pompe il y a dix jours à Rosario en Argentine, Lionel Messi profite de son voyage de noces avec sa femme Antonella. Et c'est sur une île des Caraïbes que le couple a posé ses valises pour profiter du soleil et de la plage. La star du FC Barcelone a eu droit à la visite de l'un de ses coéquipiers, Luis Suarez, lui aussi en vacances sur l'île d'Antigua.



Les deux joueurs ont l'air de bien s'amuser. Le compte Twitter du Barça relaie ainsi une petite vidéo d'un nouveau challenge initié par Lionel Messi et Luis Suarez. Dans une piscine, ils font étalage de leur agilité avec un ballon en échangeant 37 têtes. Record à battre ! C'est le but de ce #swimmingpoolchallenge lancé aux supporters du club catalan. Reste à savoir si Neymar, le dernier membre de la MSN, la fameuse triplette d'attaquants du Barça, va les rejoindre pour élever le niveau de difficulté du challenge.