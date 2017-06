Juventus Turin-Real Madrid : découvrez les compos probables

publié le 03/06/2017 à 17:06

Un doublé de Zinédine Zidane et un nouveau sacre du Real de Cristiano Ronaldo ou le retour de la Juve au premier plan ? Cardiff s'apprête à être le cadre d'un triomphe historique, quel qu'il soit, avec cette finale de Ligue des champions entre deux géants européens. Sous le toit fermé du Millennium Stadium, la pelouse va crépiter de stars. Mais les regards des plus de 70.000 spectateurs s'attarderont peut-être aussi un peu du côté des bancs de touche, car "Zizou" a l'occasion d'entrer un peu plus encore dans la légende de son sport. Le tout jeune technicien (44 ans) marchera en cas de succès dans les traces d'Arrigo Sacchi, dernier entraîneur à avoir conservé son titre dans la compétition reine de clubs, en 1989 et 1990, avec le grand Milan AC.



Sûr de sa force, tenant du titre, le Real aborde la finale avec le titre de champion d'Espagne en poche. En face, la "Vieille Dame" a elle aussi de la ressource. Sacrée championne d'Italie pour la sixième fois de suite, elle a été impériale pendant toute sa campagne européenne, n'encaissant que trois buts en douze matches et offrant à chaque confrontation une leçon de défense. Un succès turinois, le premier depuis 1996, pourrait aussi aider l'éternel gardien Gianluigi Buffon (39 ans) à priver Cristiano Ronaldo d'un cinquième Ballon d'Or. Pour cela, il faudra être "diabolique", estime Massimiliano Allegri, et "frapper dès que le Real laisse une petite chance".

Attention à Sandro et Alves côté Real

Comme face à Monaco en demi-finale, l'entraîneur italien devrait reconduire son schéma en 3-4-3, avec l'ajout d'Andrea Barzagli en défense aux côtés de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Le Real devra particulièrement se méfier sur les côtés des latéraux Dani Alves et Alex Sandro, chargés d'alimenter Paolo Dybala, Gonzalo Higuain et Mario Mandzukic. De retour de blessure, Sami Khedira formera la paire de milieux avec Miralem Pjanic.

Côté madrilène, la seule incertitude repose sur la présence d'entrée ou non de l'enfant du pays, Gareth Bale. Le Gallois, qui revient d'une blessure au mollet gauche, a reconnu mardi 30 mai qu'il n'était "pas encore à 100%". A priori, il devrait prendre place sur le banc. En son absence, le petit meneur de jeu espagnol Isco a brillé et part favori pour être titulaire, dans un schéma en 4-3-1-2, en soutien de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Le milieu sera composé de Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, la défense de Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane et Dani Carvajal, devant le gardien Kaylor Navas

Juventus Turin-Real Madrid : les équipes probables

Juventus Turin : Buffon (cap.) - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Dani Alves, Khedira, Pjanic, Alex Sandro - Dybala, Higuain, Mandzukic



Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap.), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, C. Ronaldo