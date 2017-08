publié le 14/08/2017 à 15:35

La France a remporté 5 médailles au cours des Mondiaux d’athlétisme qui se sont achevés dimanche 13 août à Londres. Elle termine quatrième avec 3 médailles d’or et 2 de bronze. Une place au pied du podium qu'elle a occupé pour la dernière fois en athlétisme aux Jeux olympiques de Londres en 1948.



Pierre-Ambroise Bosse a remporté la première médaille d'or française de la compétition dès mardi 8 août avec un titre de champion du monde de 800 mètres. Il est suivi samedi 12 août par Kevin Mayer, un véritable phénomène, qui remporte l'or et le titre de champion du monde de décathlon, battant au passage trois de ses records personnels.

La troisième et dernière médaille d'or française est rapportée par Yohann Diniz qui a terminé dimanche le 50 km marche en 3 heures 33 minutes et 11 secondes, loin devant ses concurrents.



Mardi 8 août, Renaud Lavillenie obtenait la médaille de bronze aux épreuves de perche avec un saut à 5.89 mètres. La dernière médaille française a été rapportée dimanche soir par Mélina Robert-Michon avec une troisième place au lancer du disque.

Une place devant la Chine et derrière l'Afrique du Sud

En 2016 aux Jeux olympiques de Rio, les bleus avaient gagné 6 médailles (d'argent et de bronze) aux épreuves d'athlétisme. La France avait été classée 21ème. Avec ses 3 médailles d'or et 2 de bronze, la France se classe aujourd'hui au pied du podium occupé par les États-Unis (30 médailles), le Kenya (11 médailles) et l'Afrique du Sud (6 médailles).