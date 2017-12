publié le 18/12/2017 à 08:19

C'est une Marseillaise qui fait plaisir, celle des handballeuses françaises. Leur jour de gloire est arrivé dimanche 17 décembre : 14 ans après un premier titre, les voilà de nouveau championnes du monde. Une victoire d'autant plus savoureuse que les françaises n'étaient pas favorites de la compétition, loin de là. Elles ont pourtant battu les norvégiennes 23 à 21.



Camille Ayglon, un des piliers de l'équipe, a expliqué au micro de beIN Sports : "Je ne réalise toujours pas ce qu'on a fait. On y croyait tellement, tout le monde nous a dit qu'on était outsiders, on voulait croire en nos chances, croire en ce qu'on a construit dans ce championnat du monde match après match". Les françaises ont été tenaces, accrocheuses et n'ont jamais rien lâché.

La gardienne Amandine Leynaud a rendu folle les norvégiennes avec ses multiples parades. Ce titre intervient onze mois seulement après celui des hommes, exploit rarissime. Jusqu'à présent, seule l'Union Soviétique avait réussi cette performance, en 1982.

À écouter également dans ce journal :

- Les cours reprennent dans des conditions particulières au collège de Millas, quatre jours après l'accident entre un TER et un car scolaire. "Je ne dors pas la nuit, je pense à eux", confie un collégien.



- La justice belge devrait fixer une nouvelle date pour le procès de Salah Abdeslam. L'audience a été reportée, Salah Abdeslam ayant finalement choisi de se faire assister par un avocat.



- Plusieurs associations annoncent leur intention de saisir le défenseur des droits, alors que le gouvernement veut un recensement des migrants dans les centres d'accueil d'urgence.



- Emmanuel Macron a annoncé dimanche 17 décembre une victoire en Syrie pour les prochaines semaines : "Je pense que d'ici fin février, nous aurons gagné la guerre en Syrie", a déclaré le président de la République.



- Le chef de l'État a fêté Noël dès ce week-end au château de Chambord. Un choix de lieu qui a fait polémique : "J'ai payé avec mes deniers", a-t-il martelé.



- Plus que 6 jours avant le réveillon de Noël et c'est l'effervescence à Rungis. Parmi les produits star des fêtes de fin d'année, le mini chapon.



- En Ligue 1, les marseillais ne sont plus sur le podium après leur défaite 2 à 0 face à Lyon.