et Loïc Farge

publié le 18/12/2017 à 07:11

"Il ne faut pas tomber dans cet espèce esprit chagrin qu'ont beaucoup qui voudraient voir toujours des symboles". C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a réagi, dimanche 17 décembre, aux critiques qui ont afflué après son week-end près du château Chambord. Le président de la République répondait notamment au leader de La France insoumise : Jean-Luc Mélenchon s'est dit "content" que monsieur Macron "soit allé à Chambord parce que ça donne de lui une image monarchique qui me semble correspondre à l'idée qu'il se fait de lui-même".



Reste qu'on trouve aussi des "esprit chagrins" dans la majorité. Et c'est même un pilier de la majorité qui reconnait "une erreur". Alors pas à cause du prix du séjour, mais bien parce qu'à Chambord le symbole monarchique est fort. Trop fort pour ce proche d'Emmanuel Macron, qui confie : "Le fait que les journalistes posent la question depuis deux jours prouve bien que c'est une erreur d'être allé là-bas".

Macron plus loin des Français à l'Élysée qu'à Chambord ?

Une "erreur" que l'Élysée, très inquiet, a tenté de corriger dès vendredi 15 décembre au soir. D'abord en expliquant qu'il ne s'agissait pas des 40 ans du Président, mais d'un "Noël en famille anticipé". En vain.

La polémique prenant de l'ampleur, c'est donc Emmanuel Macron lui-même qui veut y mettre fin. Un des arguments du chef de l'État consiste à dire qu'il est beaucoup plus au contact des Français à Chambord qu'à l'Élysée. L'avenir dira si c'est suffisant pour contrer les attaques de l'opposition sur le Roi Macron.