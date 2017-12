publié le 18/12/2017 à 07:53

Le grand bonheur des handballeuses françaises. Une victoire décrochée de haute lutte dimanche 17 décembre, jusqu'au bout elles se sont battues pour s'imposer face aux norvégiennes mais il faut dire que l'adversaire était de taille. Score final 23 à 21, c'est leur deuxième titre mondial depuis 2003 et surtout une incroyable performance, un exploit monumental face à une sélection norvégienne spécialiste de ces rendez-vous.



Les françaises ont été tenaces, accrocheuses et n'ont jamais rien lâché. La gardienne Amandine Leynaud a rendu folle les norvégiennes avec ses multiples parades : "C'est une sensation tellement bonne, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, explique-t-elle. On l'avait dit, c'était notre force le collectif et aujourd'hui on l'a prouvé. C'était jouissif". C'est un collectif qui arrive à maturité. La pierre angulaire est le sélectionneur, Olivier Krumbholz : depuis qu'il est revenu à son poste début 2016, les handballeuses tricolores ont décroché trois médailles en trois compétition.

À écouter également dans ce journal

- François Gabard vient de passer sa première nuit sur terre après avoir pulvérisé le record du tour du monde en solitaire.

- Salah Abdeslam devait comparaître aujourd'hui à Bruxelles pour son implication dans une fusillade pendant sa cavale. Il y aura bien une audience mais elle aura lieu sans lui car il a changé de stratégie de défense.



- Les cours reprennent ce lundi 18 décembre au collège de Millas, dans les Pyrénées-Orientales, trois jours après l'accident de car qui a fait 5 morts. Les victimes étaient toutes scolarisées dans le même établissement et le club de foot, lui aussi, est endeuillé.



- L'Autriche s'apprête à adouber son nouveau chancelier, le conservateur Sebastian Kurz. À 31 ans, il devient le plus jeune dirigeant du monde.



- Les pilotes irlandais de Ryanair suspendent leur appel à la grève pour mercredi 20 décembre. La direction accepte pour la première fois de reconnaître l'existence de syndicats au sein de l'entreprise.



- Emmanuel Macron assume son week-end à Chambord, dans un gîte près du château. Il tente d'éteindre la polémique naissante sur le choix du lieu, jugé "monarchique" par Jean-Luc Mélenchon.



- Thalès devient un des géants mondial de la sécurité numérique en s'offrant le spécialiste des cartes à puce Gemalto.



- Bercy attaque Amazon en justice. L'État accuse le géant de la vente en ligne de maltraiter ses fournisseurs en abusant de sa position dominante.



- Un premier plaignant porte plainte contre Lactalis : sa petite fille de trois mois n'a pas été malade, même si elle a consommé du lait suspect.



- En football, Lyon a battu Marseille 2 à 0 et se classe en troisième derrière Monaco.



- Les commerçants ont vécu leur week-end le plus chargé à une semaine de Noël.