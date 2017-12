publié le 16/12/2017 à 19:21

Alan, Loïc, Ophélia, Yonnas, et Diogo, les prénoms des cinq adolescents tués jeudi 14 décembre dans la catastrophe de Millas. 18 autres enfants, âgés de 11 à 18 ans ont été blessés et parmi eux, neuf sont toujours dans un état grave. Une chape de plomb et de douleur s'est abattue sur le village de Saint-Féliu-d'Avall, la commune d’où venaient tous les enfants à bord du car. "Le ciel nous est tombé sur la tête", souffle le maire.



"Ma petite fille est sauvée, mais je pense souvent à ses copains et copines qui sont décédés. Elle a son meilleur ami qui est décédé. Elle, elle a eu de la chance, elle était au fond de l’autobus", confie à RTL, avec une grande émotion, la grand-mère d’Océane, une jeune fille de 13 ans blessée lors de la collision. Sa petite fille souffre d’une fracture du crâne et est actuellement hospitalisée à Montpellier. "C’est très difficile de voir tous ces jeunes qui sont décédés. Le village est meurtri et nous aussi", livre-t-elle en larmes. Un rassemblement doit avoir lieu dimanche 17 décembre, au matin dans la commune, en mémoire des victimes.

À écouter également dans ce journal

- Ce samedi 16 décembre, le procureur de Marseille s’est rendu à Millas. Il a de nouveau entendu des témoins, dont la conductrice du car qui maintient que le passage à niveau était ouvert.

- Emmanuel Macron s’est rendu au zoo de Beauval ce samedi. La direction de l'établissement avait démenti l'information ce matin, mais le président a bien rendu visite au bébé panda, en compagnie de son épouse et de ses petits-enfants.



- Plusieurs maires de grandes villes, Alain Juppé à Bordeaux, Martine Aubry à Lille, Roland Ries à Strasbourg, s'alarment du manque de moyens pour l'accueil des migrants. Ce samedi, plusieurs manifestations ont eu lieu en France pour soutenir ces migrants.



- La 88e cérémonie des Miss France a lieu ce samedi sur TF1. 30 jeunes filles, se préparent depuis de longues semaines. C’est à Châteauroux que se déroulera la soirée.



- Dans une semaine, il ne restera plus que 24 heures avant le réveillon de Noël. Le week-end prochain, le dernier avant le réveillon, va être un moment d'une grande intensité commerciale.



- À Lyon, un squelette de mammouth, vieux de plus de 12.000 ans, a été vendu aux enchères ce samedi à l'Hôtel des Brotteaux. Une pièce exceptionnelle qui a trouvé un preneur pour plus de 548.000 euros.