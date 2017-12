publié le 16/12/2017 à 09:28

Elles sont en finale ! Les handballeuses françaises disputeront leur cinquième finale en

Coupe du monde. Les Bleues se sont débarrassé de la Suède vendredi 15 décembre, à Hambourg, 24 à 22, alors qu'elles étaient menées d'un but à la mi-temps. Vice-championnes olympiques, les tricolores rencontreront la Norvège, dimanche 17 décembre, en finale du mondial de handball féminin. L'équipe norvégienne a étrillé les Pays-Bas 32 à 23 dans l'autre demi-finale.



"C'étaient deux belles équipes qui se sont battues jusqu'au bout. Je suis super heureuse, je suis la plus heureuse du monde", se réjouit Amandine Leynaud, la gardienne de l'Équipe de France de handball féminin, au micro de BeIN Sport. "C'est un pur bonheur parce qu'on sait qu'on a une médaille, mais il ne faut pas s'arrêter là (...). On a vraiment envie de gagner les Norvégiennes, même si ça va être compliqué, mais je pense que ça va être un beau match", ajoute-t-elle.

Les Bleues entreront dans l'arène dimanche à 17h30, face aux championnes du monde et d'Europe en titre, pour tenter d’obtenir un deuxième sacre qui viendrait s'ajouter à celui de 2003.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron a passé sa première nuit sur le domaine du Château de Chambord, où il fête, en famille et en avance, son quarantième anniversaire.



- De quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions : le patrimoine des ministres diverge grandement, d'après le rapport de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

- La confusion règne toujours sur les circonstances de l'accident de bus de Millas, jeudi 14 décembre, qui a coûté la vie à cinq collégiens.



- Maitre Dupont-Moretti a obtenu le renvoi du procès de Georges Tron à une "date ultérieure" inconnue pour le moment.



- La Cour d'appel de Paris a requalifié en contrat salarié les relations entre la plateforme VTC LeCab et l'un de ses anciens chauffeurs indépendant. Uber et ses concurrents ont du soucis à se faire.

La rédaction vous recommande