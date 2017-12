publié le 17/12/2017 à 19:05

Un silence pesant, des visages fermés, des larmes. Les habitants de Saint-Féliu-d'Avall, dans les Pyrénées-Orientales, se sont recueillis toute la journée, ce dimanche 17 décembre, en mémoire des cinq enfants du village tués au soir du jeudi 14, sur un passage à niveau à Millas. Les Saint-Féliciens se sont rassemblés à la messe ce matin, puis dans les jardins de la mairie. Malgré un vent glacial, ils ont fait corps.



"Ça fait vraiment du bien de partager toutes les fleurs qui sont accrochées aux barrières, je pense vraiment à eux", confie à RTL, un jeune garçon venu se recueillir. "J'aurais bien voulu les voir encore", témoigne un autre collégien. "Il fallait que je sois là, c'était mes amis. Je tenais à y être, pour être avec eux. Il va falloir beaucoup de temps pour m'en remettre", poursuit-il.

Aussi présents à l'hommage, de nombreux parents, comme Pierre, le père d'une collégienne qui a échappé au drame. "Elle était dans le bus qui était juste derrière. Ma fille est là, mais il y a des enfants qui ne sont plus là, donc je partage cette douleur, c'est énorme", livre-t-il au micro de RTL, avec stupéfaction. Dans la soirée, tous iront allumer une bougie sur la place de l'église pour les 19 enfants du village victimes de cette catastrophe.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron réagit aux commentaires qu'a suscité son week-end en famille au sein du Domaine de Chambord. Le président explique, en exclusivité pour RTL, avoir décidé de célébrer Noël avant l'heure.



- François Gabart a bouclé son Tour du Monde en 42 jours 16 heures et 40 minutes, en arrivant ce dimanche matin dans la rade de Brest. Le skipper charentais a pulvérisé le record de Thomas Coville, de plus de 6 jours et 10 heures.



- Après avoir refusé l'offre d'Atos, Gemalto, leader mondial de cartes Sim, a accepté celle du groupe électronique Thalès, un groupe spécialisé dans la sécurité, le transport ou encore la défense. Un rapprochement qui pourrait donner naissance à un géant mondial de la sécurité numérique.



- La Miss France 2018 s'appelle Maëva Coucke. À Ferques, son village d'origine dans le Pas-de-Calais, la fierté est grande. À 23 ans, elle succède à la Guyanaise Alicia Eliès et offre à la région une 3e Miss en 4 ans.



- À Grignols, un petit village au sud de la Gironde, est organisée depuis 30 ans la Foire aux Chapons. Une particularité unique en France : les volailles et leurs éleveurs sont bénis dans l'église avant le début de la vente.