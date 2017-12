publié le 18/12/2017 à 13:24

Les handballeuses françaises, championnes du monde après leur victoire contre la Norvège, viennent de rentrer à Paris. C'est la première fois depuis 1982 qu'en handball, les hommes et les femmes d'une même nation sont champions du monde la même année. À l'époque c'était l'URSS. L'avion des Bleues s'est posé vers 11h30, les championnes avaient le visage fatigué mais le sourire aux lèvres, même si la nuit à été courte à Hambourg.



La capitaine Siraba Dembélé a été la première à sortir, le trophée à la main et c'est un immense bonheur pour Allison Pineau et ses coéquipières : "Je pense qu'on va avoir besoin encore de temps pour réaliser tout ça mais la fierté d'avoir réussi à le faire, explique-t-elle. Nous, on y croyait dur comme fer, on savait qu'on pouvait le faire".

Entre 20 et 30 personnes sont venus avec des drapeaux tricolores pour accueillir les Bleues, comme Pauline : "C'est un plaisir, une fierté, on savait qu'elles en étaient capables. Elles ont concrétisé leur rêve et le nôtre". Les championnes du monde sont attendues à l'Élysée ce lundi 16 décembre, pour une réception à 19h30.

À écouter également dans ce journal :

- Revoilà l'Ecotaxe, mais elle ne dit pas son nom. Le gouvernement réfléchit à l'idée de mieux financer l'entretien des routes : on pencherait vers une bonne vieille vignette, que devraient appliquer tous les camions et tous les véhicules utilitaires légers, français ou étrangers, empruntant le réseau routier.



- Les élèves du collège de Millas ont dû se résoudre à reprendre les cours ce lundi 18 décembre. Une rentrée émouvante et éprouvante.



- Le principal suspect dans la disparition de Maëlys, Nordahl L., est entendu en garde à vue pour une autre affaire, la disparition le 12 avril d'un militaire de 24 ans à Chambéry.



- La politique migratoire d'Emmanuel Macron ne passe pas auprès des associations qui gèrent les hébergements d'urgence. Elles ont l'intention de saisir le Défenseur des droits.



- Le procès de Salah Abdeslam débutera le 5 février prochain. Le fait qu'il ait finalement accepté la présence d'un avocat a tout changé.



- "La guerre en Syrie devrait être finie en février" a expliqué Emmanuel Macron sur France 2 lors d'une interview, suivie par 5 millions de personnes, un score moyen.



- L'extrême droite est officiellement membre du gouvernement en Autriche. Le gouvernement de Sebastian Kurz a été investi par le chef de l'État. Six des 13 ministres appartiennent à l'extrême droite.



- Amazon se retrouve assigné pour des pratiques abusives. Le groupe risque 10 millions d'euros d'amende.



- Il y a de tout et pour tous les budgets au marché de Rungis. La table sera bien garnie à Noël.