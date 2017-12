publié le 18/12/2017 à 07:30

La question est simple : où trouver l'argent pour entretenir nos routes ? La réponse serait d'instaurer une nouvelle vignette destinée aux transports de marchandise. Cette idée figure dans un rapport parlementaire dont Le Parisien s'est procuré les grandes lignes. Les conclusions de ce rapport devrait être rendues le mois prochain.





L'idée serait de demander de contribuer via l'achat de cette vignette pour entretenir les routes françaises. Matthieu Orphelin, député de La République en Marche, et membre du comité d'experts s'occupant du dossier l'a déclaré au micro de RTL : "On a pensé (la vignette) pour les transports de marchandises, pas pour les véhicules de particuliers". Après la vignette, créée il y a 60 ans pour financer les maisons de retraite, la vignette crit'Air pour signaler les véhicules les moins polluants, cette nouvelle vignette éanti-nid de pouleé permettrait donc de financer les routes nationales mais aussi départementales et municipales.

Entre 75 et 125 euros par véhicule

Cette vignette anti-nids de poule coûterait entre 75 et 125 euros par véhicule. Elle rapporterait à l'État entre 3 et 5 milliards d'euros. Selon Le Parisien, d'autres pistes sont évoquées : comme augmenter la taxe sur l'essence ou facturer la circulation des voitures et des camions au kilomètre.

Si cette mesure pourrait ne pas ravir les les conducteurs qui devront s'en acquitter, l'état des routes française est préoccupant. Contrairement aux autoroutes, elles sont orphelines d'investissements depuis des années. La dégradation est visible depuis un certain temps : le marquage au sol s'efface, des trous apparaissent... Depuis 3 ans, le nombre de morts sur les routes ne cesse d'augmenter.

Contrairement à ce qu'écrit Le Parisien ce matin, nous n'avons pas recommandé, ds rapport étape Conseil d'Orientation des Infrastructures, vignette pr les particuliers, mais simplement listé, comme une option parmi d'autres, vignette pr le transport de marchandises. #Mobilité — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) 18 décembre 2017